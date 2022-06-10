10.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на 11 и 12 июня
10.06.2022
ВТБ: ставки по депозитам вернутся к уровню начала года
10.06.2022
На М-5 от Чебаркуля в сторону Миасса продлили ограничения движения
10.06.2022
Камерный театр приглашает челябинцев на дебют непрофессиональных артистов
10.06.2022
«Аркаим» впервые покажет широкой публике уникальные артефакты из древности
10.06.2022
Немного радио в прошедшей воде
На М-5 от Чебаркуля в сторону Миасса продлили ограничения движения
31.01.2022
ОНФ заявил о грубых нарушениях со стороны компании «УралАвтодор» при содержании трассы М-5 «Урал»
12.01.2022
Снова смертельная авария на трассе
09.01.2022
Ограничение на движение общественного транспорта на М-5 в Челябинской области продлено
27.12.2021
После ночного снегопада движение на М-5 в Челябинской области рабочее
Челябинскую активистку движения «Спасём наш лес вместе!» задержала полиция
10.06.2022
Челябинцам пообещали приостановить вырубку леса под каток УралГУФКа
10.06.2022
На том же месте? Вместо срубленного под каток леса челябинские власти высадят саженцы
09.06.2022
В Челябинске начался джазовый фестиваль: с новыми именами и на новых площадках
09.06.2022
В Челябинске начали вырубать лес под стройку катка УралГУФКа
08.06.2022