На М-5 от Чебаркуля в сторону Миасса продлили ограничения движения

В Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» продлили введенные ранее ограничения движения автотранспортных средств в связи с проведением капитального ремонта.

Напомним, на участке М-5 «Урал» от Чебаркуля в сторону Миасса (1780 км - 1790 км) ведется капитальный ремонт с расширением полос движения с двух до четырех на участке. С 11 апреля была временно ограничена скорость движения и организовано реверсивное движение.

«Временное ограничение в виде снижения скорости и организации реверсивного движения продлено до 16 июня 2022 года на участке 1780 км – 1784 км», - пояснили в УпрДор «Южный Урал».

Дорожники предупреждают, что движение на данном участке затруднено и рекомендуют автомобилистам принять во внимание изменение схемы организации дорожного движения, следить за знаками и учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральной трассе можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и +7982 331 37 84 (WhatsApp)