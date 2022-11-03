На М-5 от Чебаркуля в сторону Миасса продлили ограничения движения

В Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» на участке от Чебаркуля в сторону Миасса продлили введенные ранее ограничения движения автотранспортных средств в связи с проведением капитального ремонта.

Напомним, на участке М-5 «Урал» (1780 км - 1790 км) ведется капитальный ремонт с расширением полос движения с двух до четырех на участке. С 11 апреля была временно ограничена скорость движения и организовано реверсивное движение.

«В ходе дальнейшего производства работ (фрезерование существующего покрытия) на участке 1785 км – 1786 км вводится временное ограничение в виде снижения скорости и организации реверсивного движения», - сообщили в УпрДор «Южный Урал».

Ограничение будет действовать в период с седьмого по восьмое ноября 2022 года.

Дорожники рекомендуют автомобилистам принять во внимание изменение схемы организации дорожного движения, следить за знаками и учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральной трассе можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и +7982 331 37 84 (WhatsApp)