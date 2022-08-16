16.08.2022
В таганайском приюте появилась «гостиная» под открытым небом
16.08.2022
Челябинские матросы спасли на пляже овцу
16.08.2022
На ММК стартовал смотр научно-технической мысли молодых работников
15.08.2022
Ирина Текслер обнаружила зубы акулы на бортах Коркинского разреза
15.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на 16 августа
15.08.2022
Челябинцев приглашают к участию в легендарном легкоатлетическом марафоне
На ММК стартовал смотр научно-технической мысли молодых работников
Глава Росприроднадзора – о Челябинске: Люди имеют право на чистый воздух
15.08.2022
Челябинцы требуют признать незаконным неопубликованное распоряжение мэрии об изменении границ леса
12.08.2022
Замминистра здравоохранения Челябинской области отправлен в отставку
12.08.2022
В Карталинском районе введен особый противопожарный режим
11.08.2022
Литр молока в Челябинской области за год подорожал на 14 рублей
11.08.2022