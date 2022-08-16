На ММК стартовал смотр научно-технической мысли молодых работников

На Магнитогорском металлургическом комбинате (Челябинская область) стартовала XXII научно-техническая конференция молодых специалистов.

Мероприятие направлено на привлечение молодых работников компании к научно-исследовательской деятельности, способствующей совершенствованию металлургического производства, решению конкретных технических и организационных задач, выпуску конкурентоспособной продукции высокого качества с наименьшими затратами.

Конференция, организованная Союзом молодых металлургов при поддержке руководства ПАО «ММК», пройдет внутри комбината в два этапа по видеосвязи. На первом – отборочном – этапе сегодня, 16, августа будут определены самые интересные проекты в структурных подразделениях. Второй – финальный – этап конференции пройдет с 29 августа по 13 сентября. Участники выступят с докладами в 11-ти секциях – аглодоменной, коксохимической, металлургической, прокатной, энергетической, транспорта и логистики, аналитической и других.

Председателями секций станут руководители соответствующих производств, главные специалисты предприятия, производственных и функциональных подразделений комбината. Оргкомитет конференции возглавляет начальник научно-технического центра ММК Андрей Картунов.

Как сообщает управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, в период с 26 сентября по 11 октября запланировано проведение открытого этапа научно-технической конференции, в котором смогут принять участие специалисты компаний, не входящих в Группу ММК.