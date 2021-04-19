На провалившейся улице Куйбышева в Челябинске уложили 84 метра нового коллектора

В Челябинске на улице Куйбышева, где произошел провал грунта вследствие разрушения железобетонного канализационного коллектора, уложено 84 метра нового коллектора.

Работы на данном участке (в районе дома №7) продолжаются в круглосуточном режиме двумя бригадами.

Как напомнил сегодня, 19-го апреля, на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, за выходные было открыто движение по улице Чайковского.

«На сегодняшний день полностью смонтирована подпорная стена из бетонных свай возле многоквартирного дома №7 на улице Куйбышева. Начат монтаж металлический свай возле автоцентра по Куйбышева, 2-Б», - рассказал Астахов.

Напомним, на прошлой неделе на месте коммунальной аварии побывал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщивший, что аварийно-восстановительные работы планируется завершить в течение месяца, после чего на месте провала уложат новый асфальт.

После встречи с главой региона успокоенные жители седьмого дома, поверившие, что их безопасности ничего не угрожает, решили вернуться в свои квартиры.