На пути к чуриловской школе открыты опасные для детей «порталы в другой мир»

В Челябинске дорога в школу №116 в микрорайоне «Чурилово» является небезопасной для детей: как образно выразился прогулявшийся по ней в пятницу, 19-го ноября, эксперт региональной Общественной палаты Константин Лопин, в непосредственной близости от учебного заведения открыты «порталы в другой мир».

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Активист, приславший в редакцию агентства «Урал-пресс-информ» фотографии, наглядно иллюстрирующие обоснованность его опасений насчет травм, которые могут получить дети на пути в школу, отметил, что сама дорога по улице Конструктора Духова хорошая – в этом дорожном сезоне здесь положили новый асфальт. Однако до ума отремонтированный участок подрядчик не довел, хотя дорожный сезон уже закончен – в Челябинск пришла зима.

«Ливневая канализация не закрыта, люков нет. Последний раз я был здесь восьмого ноября, и, как оказалось, с этого времени тут ничего не поменялось. Точнее поменялось – в часть «провалов» засунули колеса, что, по моему мнению, является весьма специфическим решением», - сказал Константин Лопин.

Глубина «порталов», по его словам, весьма приличная – зазевавшийся ребенок вполне может получить травму, провалившись внутрь. Пару недель дети сидели по домам (каникулы, дистант), но сейчас, когда образовательный процесс возобновился, такие «провалы» по-настоящему опасны для школьников. Кто-то может засмотреться по сторонам и сделать шаг в опасную дыру по невнимательности, неосторожности, а кого-то, балуясь, может толкнуть туда товарищ - это действительно небезопасно.

Агентство «Урал-пресс-информ» надеется, что подрядная организация доведет дорогу в Чурилово до ума, позаботившись о благополучии подрастающего поколения.