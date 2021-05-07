На Северо-Западе Челябинска продлили ограничение движения

В Челябинске на крупном проспекте продлили закрытие движения транспорта до 10 мая. Это связано с ремонтом проезжей части.

Как сообщили в администрации Челябинска, ремонт дороги идет на пересечении Комсомольского проспекта и улицы 40-летия Победы. Он продлится до 22 часов 10 мая.

В городской мэрии добавили, что в Челябинске также прекратили движение и по другой улице.

«До 20.00 30 мая прекращено движение транспорта по улице Калинина в связи с реконструкцией тепломагистрали в районе дома №3», - добавили в администрации Челябинска.