07.05.2021
Челябинские добровольцы Донбасса дарят сказку детям, помогают нуждающимся и воспитывают подрастающее поколение
07.05.2021
В Челябинске поезд сбил 16-летнюю девушку, делавшую фото возле путей
07.05.2021
Златоустовская «Уралочка» накануне Дня Победы побывала в гостях в училище штурманов
07.05.2021
На Северо-Западе Челябинска продлили ограничение движения
07.05.2021
В Челябинской области прошёл автопробег «Вахта памяти. Сыны Победы»
07.05.2021
Сегодня - День радио. С праздником, радийщики и связисты!
На Северо-Западе Челябинска продлили ограничение движения
10.07.2020
В Челябинской области из-за жары на трое суток ограничат движение по региональным и местным дорогам
02.05.2020
В Курганской области ограничили въезд на территорию региона
20.12.2019
Из-за непогоды большегрузам ограничили проезд по М-5 от Аши до Сатки
06.06.2019
В Сосновском районе летом ожидается напряженный трафик движения
Вахта Памяти: в Челябинске заступает на пост почетный караул школьников
05.05.2021
Соглашение подписано: Челябинская область будет тесно сотрудничать с республикой Калмыкия
04.05.2021
Православные челябинцы встретили Пасху Христову
02.05.2021
С праздником Первомая!
01.05.2021
Православные Челябинской области готовятся к встрече Пасхи
30.04.2021