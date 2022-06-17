17.06.2022
Счастливый Малыш: челябинцы от души радуются за косолапого новосела
17.06.2022
ВТБ запускает ипотеку под 3% для многодетных семей
17.06.2022
За сутки заболело ковидом 93 южноуральца, выздоровело 33, умерло трое
17.06.2022
Тополиных пух снова создает проблемы огнеборцам
17.06.2022
Городской пруд на реке Ай в Златоусте очищают от донных отложений
17.06.2022
ММК сообщил о реализации очередного экологического проекта
На территории Миасского округа появится экотехнопарк по обращению с отходами
02.06.2022
Вопрос «с душком»: кто и куда вывозит мусор со стихийных свалок в Нагайбакском районе?
01.06.2022
В поселке Южный рассказали о ноу-хау властей в борьбе с мусорными свалками
29.05.2022
Охотничьи угодья в Челябинской области начинаются с помоек
26.05.2022
Главное управление лесами ищет деньги на рекультивацию каслинской свалки
На ЧТПЗ будут производить троллейбусы
16.06.2022
Алексей Текслер планирует выступить на трех панельных сессиях ПЭМФ и подписать ряд соглашений
15.06.2022
Маленьким деревням Челябинской области, возможно, придётся подождать связь и интернет
15.06.2022
Текслер: Мы поможем ДНР в восстановлении инфраструктуры и в организации мирной жизни
15.06.2022
Челябинский НХТ стал лауреатом «У Троицы», зазвучит и в «Голосах истории»
12.06.2022