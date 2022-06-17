На территории Миасского округа появится экотехнопарк по обращению с отходами

Экотехнопарк по обращению с отходами появится на территории Миасского городского округа Челябинской области. Инвестиции превысят более одного миллиарда рублей. Соглашение о сотрудничестве подписали на полях XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Подписали соглашение о сотрудничестве с Правительством Челябинской области по созданию экопромышленного парка для развития инфраструктуры утилизации отходов, вторичных материальных ресурсов и вторичного сырья в рамках федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“, - сообщил Денис Буцаев. - Оно направлено на создание экотехнопопарка и стимулирование вовлечения отходов в хозяйственный оборот».

В настоящее время в Челябинской области определен земельный участок для размещения экотехнопарка. «Объем инвестиций в его строительство составит более одного миллиарда рублей», - уточнил Буцаев.

Планируется, что из федерального бюджета выделят субсидии в виде имущественного взноса на осуществление капитальных вложений. Средства направят на строительство объектов инфраструктуры экопромышленного парка, в том числе научно-технического центра с офисными и выставочными пространствами, объектов электросетевого хозяйства, водоснабжения, водоотведения, очистных сооружений, а также обустройство подъездных дорог и внутриплощадочных проездов.

Строительство производственных объектов в экопромпарке будут осуществлять резиденты на земельных участках, передаваемых им в аренду.

Как сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области, на сегодня потенциальным инвестором минимум одного проекта выступило ООО «ЦКС» - с проектом по строительству мусоросортировочного комплекса (МСК). МСК будет обслуживать территорию Карабашского кластера.

Как сообщает пресс-служба ППК РЭО, всего в российских регионах появится восемь экотехнопарков, которые обеспечат ежегодное вовлечение в оборот до 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов. До 2025 года на строительство экотехнопарков направят 10 миллиардов рублей.

До 2024 года экопромышленные парки построят в Приморском, Краснодарском, Ставропольском крае, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской, Ленинградской, Московской областях. На их территории разместят производства по утилизации отходов.