На трассе М-5 вблизи Юрюзани временно ограничат движение транспорта
Общество
Сегодня, 12:26
В Челябинской области на трассе М-5 вблизи города Юрюзань с 16-го марта будет временно ограничено движение транспортных средств.
Ограничение (снижение скорости и организация реверсивного движения) на км 1648+500 федеральной автодороги «Урал» продлится до 20-го октября 2021-го года в связи с капитальным ремонтом моста через реку Сильга.
Схемы утверждены ФКУ Упрдор «Южный Урал» на период выполнения ремонтных дорог. Автомобилистам необходимо планировать свой маршрут с учетом ремонтных работ.
Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал»: 8 (351) 266-65-63.
Общество
06.03.20 11:18
Общество
04.03.20 16:31
Общество
04.03.20 11:35
Общество
03.03.20 13:23
Вчера, 13:10
Вчера, 10:28
Есть мнение
Сегодня, 12:06
Новости
Сегодня, 12:27
Происшествия
Сегодня, 11:43
Федерация
Сегодня, 11:38
Происшествия
Сегодня, 11:12
Федерация
Сегодня, 11:06
Происшествия
Опрос
Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?
Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Вчера, 20:54
Общество
Вчера, 17:07
Общество
Вчера, 13:10
Общество
Вчера, 10:04
Общество
11.03.20 17:10
Общество