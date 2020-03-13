ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

На трассе М-5 вблизи Юрюзани временно ограничат движение транспорта

Общество
Сегодня, 12:26

В Челябинской области на трассе М-5 вблизи города Юрюзань с 16-го марта будет временно ограничено движение транспортных средств.

Ограничение (снижение скорости и организация реверсивного движения) на км 1648+500 федеральной автодороги «Урал» продлится до 20-го октября 2021-го года в связи с капитальным ремонтом моста через реку Сильга.

Схемы утверждены ФКУ Упрдор «Южный Урал» на период выполнения ремонтных дорог. Автомобилистам необходимо планировать свой маршрут с учетом ремонтных работ.

Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал»: 8 (351) 266-65-63.

Отправить новость
Дороги
Общество
06.03.20 11:18
В Челябинске возле бассейна ЮУрГУ наконец установили разделительные столбы
Общество
04.03.20 16:31
Выводы мэра: Центральный район Челябинска убирают лучше Ленинского
Общество
04.03.20 11:35
Челябинцы платят за это
Котова: Факт некачественной уборки тротуаров налицо
Общество
03.03.20 13:23
Ночью на Троицком тракте ограничат движение
Вчера, 17:04
Челябинск и Магнитогорск претендуют на звание «Город трудовой доблести»
Вчера, 16:46
Сын полка из Копейска ждет представления к званию Героя Советского Союза со времен Великой Отечественной
Вчера, 16:24
Весной Челябинскую область может накрыть вторая волна гриппа и ОРВИ
Вчера, 15:46
Школу Миасса, где учится сын разыскиваемой из-за коронавируса женщины, пока не закрыли на карантин
Вчера, 13:47
В Челябинской области нет дефицита тест-систем на коронавирус, но по своему желанию анализ не сдать
Вчера, 13:10
Южноуральские газовики готовы к паводку
Вчера, 13:02
Тринадцать южноуральцев борются за звание лучших рестораторов и отельеров России
Вчера, 12:03
Челябинская область подготовилась к встрече коронавируса
Вчера, 11:44
Южноуральцам, прилетевшим из стран с коронавирусом, обязаны выдать больничный
Вчера, 10:28
В Челябинске отменили «Крымскую весну»
Есть мнение
Сегодня, 12:06
Хорошо быть кошкою, хорошо собакою…
Воскресный туалет в парке и билет по росту – это Челябинск
Общество
Сегодня, 11:23
Мама троих детей представила просветительский фестиваль для детей на полуфинале конкурса «Мастера гостеприимства»
Новости
Сегодня, 12:27
Происшествия
В Усть-Катаве силовики задержали сбытчиков фальшивок
Сегодня, 11:43
Федерация
Коронавирус подкосит туризм - 20% фирм перестанут существовать
Сегодня, 11:38
Происшествия
Жительница Магнитогорска поверила, что на нее навел порчу головастик из куриного яйца
Сегодня, 11:12
Федерация
В России пересчитали поддержку молодым ученым
Сегодня, 11:06
Происшествия
Жителя Магнитогорска будут судить за убийство бывшей тещи и ее подруги
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Вчера, 20:54
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 13 марта
Вчера, 17:07
Общество
В колонии Челябинска выбрали самую красивую заключенную
Вчера, 13:10
Общество
Южноуральские газовики готовы к паводку
Вчера, 10:04
Общество
Каждый десятый челябинец снимает стресс алкоголем
11.03.20 17:10
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 12 марта
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика