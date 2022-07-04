На трассе между Южноуральском и Магниткой установили надежную защиту от «вылетов» на встречку

В Челябинской области на автодороге Южноуральск – Магнитогорск установили двадцать километров барьерного ограждения, сообщает сегодня, четвертого июля, региональный миндортранс.

В министерстве подчеркивают, что разграничение потока автомобилей на трассе со столь интенсивным движением необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения.

Двустороннее оцинкованное ограждение барьерного типа на данном объекте произвели и смонтировали специалисты предприятия «Иристон».

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«Высота такого ограждения составляет 75 сантиметров, а длина – три метра», - пояснили в миндортрансе Челябинской области.

Также был исправлен профиль разделительной полосы и заменены дорожные знаки. Теперь на дороге установлены 24 новых знака «Движение прямо» и 12 знаков «Объезд препятствия справа».

В министерстве отмечают, что такая комплексная работа позволит автолюбителям уверенней проезжать опасный в недавнем прошлом участок оживленного маршрута и что соответствие нормам ГОСТ и полный цикл производства гарантируют долговечность всех металлоконструкций

«По статистике, в 2021 году на территории Российской Федерации произошло 11 тысяч 744 дорожно-транспортных происшествия, связанных с выездом на полосу встречного движения, что составляет 8,8 процента от всех ДТП. 16,5 процента приходится на четырехполосные дороги», - сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

В миндортрансе отметили, что встречные потоки можно разделить несколькими способами, однако самыми надежными являются именно разделительные полосы и барьерное ограждение.

«На четырехполосных автомобильных дорогах Челябинской области, обустроенных системами разделения встречных направлений движения, в период с 2019-го года и по настоящее время ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения, не зафиксировано», - заявили в министерстве.