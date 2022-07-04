04.07.2022
Изготовителей билетов «Банк приколов» челябинский суд отправил за решетку
04.07.2022
По факту обнаружения младенца на теплотрассе в Челябинске возбуждено уголовное дело
04.07.2022
Украинские солдаты называют себя карателями
04.07.2022
В Челябинске частично закроют движение по улице Ереванской
04.07.2022
Чиновник из «Фонда содействия инновациям» останется под стражей
04.07.2022
Челябинский «Манекен» и ЗАГС Советского района связал новый тротуар
На трассе между Южноуральском и Магниткой установили надежную защиту от «вылетов» на встречку
04.07.2022
Ремонт путепровода «Челябинск – Главный» привел к пробкам
04.07.2022
Алексей Текслер рассказал о появлении в Челябинске первого висячего моста через Миасс
04.07.2022
Комплексное благоустройство улицы Цвиллинга в Челябинске выходит на финальную стадию
10.06.2022
После вмешательства Скокова на улице Цвиллинга водители смогут увидеть дорожные знаки
Комплексное благоустройство улицы Цвиллинга в Челябинске выходит на финальную стадию
04.07.2022
С первого июля 2022 года в Челябинской области вырастут тарифы на коммунальные услуги
30.06.2022
Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области
29.06.2022
В календаре официальных праздников добавился ещё один - День семьи, любви и верности
28.06.2022
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект
27.06.2022