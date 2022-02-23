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  • +7 919- 403 -53 -05

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Состояние мужчины и подростка, пострадавших в результате взрыва газового баллона в Сатке (Челябин
23.02.2022

Состояние пострадавших при взрыве газа в Сатке оценивается как тяжелое
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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23.02.2022

Алексей Текслер поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим при взрыве в Сатке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Сатке (Челябинская область) в результате разгерметизации газового баллона пострадали два челове
23.02.2022

В Сатке в результате взрыва бытового газа пострадали два человека
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Бывшие военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов в дополнение к своей основной пенси
23.02.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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23.02.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.02.2022

На Украине вводят режим ЧП
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.02.2022

Праздничный клип в честь Дня защитника Отечества от ГУ МВД России по Челябинской области

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.02.2022

Анонсы событий и мероприятий на 24 февраля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.02.2022

Служба в армии будет учтена при выходе на пенсию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.02.2022

Возбуждено уголовное дело по факту получения травм двумя жителями при взрыве газа в Сатке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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23.02.2022 18:40

На Украине вводят режим ЧП

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение вести режим чрезвычайного положения на всей территории страны, за исключением Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передаёт ТАСС.

Теперь решение СНБО в течение 48 часов должна утвердить Верховная рада Украины. Режим будет введён на 30 дней, по решению президента он может быть продлён ещё на месяц.

В Донецкой и Луганской областях режим ЧП не вводится, поскольку там специальный правовой режим действует с 2014 года, отметил Данилов.

Спецрежим позволяет усилить охрану общественного порядка и ввести ограничения на передвижение транспорта. При необходимости регионы смогут устанавливать комендантский час. Военную мобилизацию украинские власти пока объявлять не планируют.

«Решения о мобилизации на Украине на сегодняшний день нет, в случае необходимости оно будет принято», - сообщил секретарь СНБО.

Отметим, что сегодня, 23 февраля, ограничения ввели в украинских районах, которые граничат с Беларусью, Россией и территориями, которые Украина считает оккупированными РФ. Там вводится заперт на пребывание в пограничной зоне в ночное время, а также на полёты беспилотников, фото- и видеосъёмку.

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Состояние мужчины и подростка, пострадавших в результате взрыва газового баллона в Сатке (Челябин
23.02.2022

Состояние пострадавших при взрыве газа в Сатке оценивается как тяжелое
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер держит на личном контроле ход расследования ЧП, пр
23.02.2022

Алексей Текслер поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим при взрыве в Сатке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Сатке (Челябинская область) в результате разгерметизации газового баллона пострадали два челове
23.02.2022

В Сатке в результате взрыва бытового газа пострадали два человека
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Бывшие военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов в дополнение к своей основной пенси
23.02.2022

Какие выплаты положены отставным военным и силовикам и их семьям от ПФР 
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В День защитника Отечества, 23 февраля, в Челябинской области почтили память погибших воинов, отд
23.02.2022

В Челябинской области почтили память погибших воинов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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E-mail:

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Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

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23.02.2022 18:40

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