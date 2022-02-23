На Украине вводят режим ЧП

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение вести режим чрезвычайного положения на всей территории страны, за исключением Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передаёт ТАСС.

Теперь решение СНБО в течение 48 часов должна утвердить Верховная рада Украины. Режим будет введён на 30 дней, по решению президента он может быть продлён ещё на месяц.

В Донецкой и Луганской областях режим ЧП не вводится, поскольку там специальный правовой режим действует с 2014 года, отметил Данилов.

Спецрежим позволяет усилить охрану общественного порядка и ввести ограничения на передвижение транспорта. При необходимости регионы смогут устанавливать комендантский час. Военную мобилизацию украинские власти пока объявлять не планируют.

«Решения о мобилизации на Украине на сегодняшний день нет, в случае необходимости оно будет принято», - сообщил секретарь СНБО.

Отметим, что сегодня, 23 февраля, ограничения ввели в украинских районах, которые граничат с Беларусью, Россией и территориями, которые Украина считает оккупированными РФ. Там вводится заперт на пребывание в пограничной зоне в ночное время, а также на полёты беспилотников, фото- и видеосъёмку.