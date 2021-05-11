11.05.2021
На территории ММК стартуют беспилотные грузоперевозки
11.05.2021
На улице Цвиллинга в Челябинске ограничили движение
10.05.2021
НМУ продлены на территории двух городов Челябинской области
10.05.2021
В челябинском горсаду имени Пушкина зацвела сакура – спешите увидеть
10.05.2021
Красавец-альпака Еремей из челябинского зоопарка ищет стилиста
10.05.2021
В июне в Челябинске пройдет уникальный фестиваль «Мечтай»
На улице Цвиллинга в Челябинске ограничили движение
30.04.2021
Челябинские власти пообещали жителям Чурилово достойную дорогу и кольцевое движение
30.04.2021
Мнение ОНФ: В Челябинске дорожные подрядчики даже работу над ошибками выполняют с ошибками
30.04.2021
На Комсомольском проспекте Челябинска с осени этого года уменьшатся транспортные заторы
29.04.2021
Жители Тюлюка: После поездки в деревню надо к неврологу обращаться
В центре Челябинске - военные и боевая техника, над городом - бомбардировщики
09.05.2021
Южный Урал празднует Великую Победу
08.05.2021
В Челябинске состоялась генеральная репетиция Парада Победы
06.05.2021
Вахта Памяти: в Челябинске заступает на пост почетный караул школьников
05.05.2021
Соглашение подписано: Челябинская область будет тесно сотрудничать с республикой Калмыкия
04.05.2021