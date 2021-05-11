На улице Цвиллинга в Челябинске ограничили движение

На улице Цвиллинга в Челябинске – на участке от проспекта Ленина до улицы Коммуны - ограничили движение транспорта.

Ограничение движения в районе домов №27 и 31 по Цвиллинга продлится до 22.00 десятого июня.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на данном участке проводится второй этап планового капитального ремонта канализационного коллектора.

Работы ведет подрядная организация МУП ПОВВ – ООО «Технопоток».

Место работ ограждено, движение транспорта и пешеходов производится согласно схеме, согласованной с ГИБДД.