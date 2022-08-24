На улице Румянцева в Челябинске вводят дополнительное ограничение движения, сообщает пресс-служба мэрии.

В целях обеспечения безопасности при проведении работ по капитальному ремонту теплотрассы с восьми утра 25 августа до восьми вечера 30 сентября будет ограничено движение транспорта по крайним левым полосам на участке от дома №15 до дома №29 в обоих направлениях.

В городской администрации напомнили, что к работам на данной улице подрядчики приступили еще 12 августа.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.