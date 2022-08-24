24.08.2022
ГУ МВД и УФСБ по Челябинской области задержали подозреваемых в хищении средств спортшколы
24.08.2022
В Челябинске возобновит работу раритетный троллейбус-гармошка
24.08.2022
На улице Румянцева в Челябинске вводят дополнительное ограничение движения
24.08.2022
Полицейские Озерска разыскивают лжеоператора сотовой связи
24.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на 25 августа
24.08.2022
Недострой в Металлургическом районе Челябинске успешно продан на торгах
На улице Румянцева в Челябинске вводят дополнительное ограничение движения
11.08.2022
В Челябинске временно ограничат движение по улице Румянцева
30.06.2022
В Челябинске закрыто движение по улице Васенко
06.06.2022
В Челябинске продлили ограничение движения «пятерки» и «шестерки» по улице Горького
22.04.2022
Движение на Куйбышева-Чайковского в Челябинске по-прежнему ограничено
В среду вновь отмечено повышенное содержание сероводорода в воздухе Челябинска
24.08.2022
Во сколько обойдется посещение ребенком частного детского сада в Челябинске
23.08.2022
Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой
22.08.2022
В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории
19.08.2022
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022