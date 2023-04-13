На улице Свободы в Челябинске полным ходом благоустраивают новую пешеходную зону

В Челябинске на улице Свободы полным ходом благоустраивают новую пешеходную зону - на участке от Плеханова до Орджоникидзе.

Как отмечают в телеграм-канале администрации Советского района, подрядчики закончили демонтаж старых покрытий и утилизацию строительного мусора.

«Проведена трассировка велодорожки, начался монтаж поребриков. Завершена прокладка траншей для кабелей наружного освещения, проводится их укладка, с последующим восстановлением уровня земли. В ближайшее время начнется монтаж закладных под опоры освещения», - сообщили в районной администрации.

Глава Советского района Евгений Макаров и его заместитель Евгений Петров в очередной раз побывали на важном объекте благоустройства, чтобы лично проконтролировать ход работ.

В апреле и мае работы будут проводиться на четной стороне улицы, чтобы у пешеходов были альтернативные маршруты передвижения. После окончания укладки плитки и асфальта с четной стороны работы переместятся на противоположную сторону.

Напомним, озеленение, освещение, навигация, места отдыха появятся на пешеходной части улицы Свободы - от Плеханова до Орджоникидзе - благодаря программе «Формирование комфортной городской среды».

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», реализацию пешеходной части гостевого маршрута улицы Свободы разбили на четыре этапа. Первый этап ее благоустройства - участка от Тимирязева до Плеханова - провели по программе «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году. Полностью завершить преображение улицы планируется в 2025-м.

Отметим, благоустройство пешеходной зоны Свободы, на участке от Плеханова до Орджоникидзе, будет проводиться по аналогии с предыдущим этапом, реализованным в 2022 году.

Первый этап реконструкции пешеходной зоны по улице Свободы, на участке от проспекта Ленина до улицы Тимирязева, был реализован в Советском районе Челябинска в 2021 году – по программе инициативного бюджетирования, совместными силами районных властей и городского комитета дорожного хозяйства.