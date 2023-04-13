13.04.2023
На улице Свободы в Челябинске полным ходом благоустраивают новую пешеходную зону
13.04.2023
На Челябинском цинковом заводе наградили уполномоченных по охране труда
13.04.2023
Минфин США исключил из санкций на МегаФон оказание услуг связи
13.04.2023
"Связка однозначная". Ветеран "Альфы" об организаторах убийства Татарского
13.04.2023
Новейшие материалы ЮУрГУ успешно прошли испытания в Курчатовском институте
13.04.2023
В Пасху южноуральские полицейские будут переведены на усиленный режим несения службы
На улице Свободы в Челябинске полным ходом благоустраивают новую пешеходную зону
12.04.2023
Южноуральцы могут выбрать объект для благоустройства на 2024 год
06.04.2023
На спортплощадке в Чурилово установят тренажеры и карусель для малышей
21.03.2023
Челябинцы мечтают о благоустройстве пустыря за остановкой «Молодежная»
20.03.2023
В Челябинске перед обустройством экотропы в «Парковом» снесут аварийные деревья
В Челябинской области могут досрочно завершить охотничий сезон
13.04.2023
Космонавты Роскосмоса поздравили южноуральцев с Днем космонавтики
12.04.2023
Администрация Челябинска рассказала о работе городских фонтанов в этом летнем сезоне
12.04.2023
С 12 апреля на всей территории Челябинской области вводится особый противопожарный режим
11.04.2023
Челябинцы жалуются на удушающий запах гари в городе и ухудшение самочувствия
11.04.2023