На Урале появился самый крупный региональный Волонтёрский центр РМК

Презентация Волонтёрского центра РМК «Сила Урала» состоялась в Челябинске на Всероссийском образовательном молодёжном форуме «Территория смыслов», который ежегодно собирает молодых профессионалов из разных отраслей деятельности со всей страны.

Как сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью РМК, особенно актуальной поддержка добровольцев стала в период пандемии: из-за локдауна многие лишились работы, люди не могли даже купить продукты. Огромную помощь пострадавшим от коронавируса оказали добровольцы ресурсного центра «Сила Урала», волонтёры Русской медной компании и Благотворительный фонд РМК. Они организовали доставку продуктовых наборов, медикаментов и СИЗ инвалидам, многодетным семьям и людям, оставшимся без работы. Так сформировался фундамент Волонтёрского центра РМК «Сила Урала». Его учредителем выступил Благотворительный фонд РМК.

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«Благотворительный фонд РМК поддерживает добровольцев ресурсного центра «Сила Урала» уже два года. И мы давно понимали, что необходимо создание Волонтёрского центра Русской медной компании, так как масштабы помощи с каждым годом только увеличиваются. В июле 2020-го года, когда в Нижних Сергах произошло наводнение, мы одними из первых привезли пострадавшим питьевую воду и продуктовые наборы. В 2021-м году во время наводнения в Верхней и Нижней Салде волонтёры помогали разбирать завалы и выкачивать воду из погребов. Также в период летних пожаров добровольцы помогали сотрудникам МЧС бороться со стихией», - руководитель Благотворительного фонда РМК Татьяна Баланчук.

В рамках форума «Территория смыслов» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Благотворительным фондом РМК, Волонтёрским центром РМК «Сила Урала» и Главным управлением молодежной политики Челябинской области. Соглашение позволит проводить больше совместных проектов.

«Соглашение позволяет нам не только закрепить сотрудничество с крупной компанией, которая в большом объёме поддерживает социальные проекты в Челябинской области, но и благодаря синергетическому эффекту сделать жизнь в территориях присутствия РМК лучше», - рассказала начальник Главного управления молодёжной политики Челябинской области Светлана Калимуллина.

Добровольческие штабы Волонтёрского центра будут созданы на предприятиях Русской медной компании, чтобы оказывать необходимую помощь в территориях присутствия. Также добровольцы Волонтёрского центра РМК смогут принимать участие в федеральных проектах и форумах по всей стране. Более чем за год актив центра вырос до 10 000 человек.

«Подписание соглашения даст возможность продуктивно и совместно реализовывать волонтёрские и общественные проекты на территории Челябинской области, а особенно на территориях присутствия РМК. Это и совместное обучение волонтёров, и формирование добровольческих команд, и вовлечение жителей области в добровольческие акции», - отметил директор Волонтёрского центра РМК Владислав Овчинников.