На въезде в Челябинскую область могут образоваться пробки

Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области сообщило о возможном увеличении потока грузового транспорта в пунктах пропуска региона. Водителей заранее просят планировать свой маршрут передвижения.

В связи с возможным увеличением объемов грузовых перевозок через государственную границу в пункте пропуска Бугристое в период выходных и праздничных дней, пограничное управление ФСБ России по Челябинской области напоминает о том, что водители грузового транспорта, задействованные в международных грузовых перевозках, могут также использовать для пересечения границы пункты пропуска Мариинский (Брединский район) и Николаевка (Варненский район), работающие в штатном режиме, а также просит заранее планировать маршрут движения с целью сокращения времени следования в пути, а также исключения возможных неудобств, связанных с поездкой.

«Просим граждан с пониманием относиться к мероприятиям по проверке документов на право пересечения границы и транспортных средств. Указанные меры направлены, прежде всего, на обеспечение безопасности граждан, пересекающих границу, выявление участников противоправной деятельности и возможно находящихся в розыске лиц», - сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

Напомним, что режим ограничений выезда из России и въезда в страну, введённый из-за распространения новой коронавирусной инфекции, сохраняется. В соответствии с распоряжением правительства граждане России могут однократно выехать к живущим за границей и нуждающимся в уходе близким родственникам, на лечение, работу или учебу при наличии подтверждающих документов. Иностранцы могут однократно въехать на территорию России при следовании на лечение в российские медицинские организации или ухода за близкими родственниками.