На ЮУЖД изменят расписание электричек на 23 февраля

В день защитника Отечества, 23 февраля, на Южно-Уральской железной дороге изменится расписание движения пригородных поездов АО «Свердловская пригородная компания».

Как сообщает Свердловская пригородная компания (СПК), в Челябинской области 23 февраля назначены дополнительные рейсы поездов на направлении Челябинск – Миасс в рамках мультимодального маршрута Челябинск – Миасс – ГЛК «Солнечная долина». Поезд № 7001 из Челябинска отправится в 08:35, обратный рейс № 7002 из Миасса отправится в тот же день в 17:16.

Пригородный поезд № 6004 сообщением Полетаево-1 – Челябинск (отправление 07:38, курсирует по рабочим дням) на 23 февраля отменен.

В Оренбургской области 23 февраля назначаются дополнительные пригородные поезда:

- №6705 сообщением Оренбург – Бузулук (отправление в 07:58);

- №6706 сообщением Бузулук – Оренбург (отправление в 13:50).

Свердловская пригородная компания обращается к пассажирам с просьбой внимательно следить за изменениями в расписании. Более подробно со всей информацией можно ознакомиться в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайтах ОАО «РЖД» и АО «СПК», а также в железнодорожных пригородных кассах.

Напомним, в 2022 году День защитников Отечества приходится на среду и отмечать этот праздники будут только один день. Накануне, 22 февраля, - сокращенный рабочий день