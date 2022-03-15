На ЮУЖД зафиксировано 29 нарушений водителями правил дорожного движения при пересечении ж/д переездов

В январе-феврале 2022 года на ЮУЖД дежурными по переездам зарегистрировано 29 нарушений водителями правил дорожного движения. Информация по выявленным случаям направлена в ГИБДД.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, за два месяца текущего года на полигоне Южно-Уральской железной дороги произошло два дорожно-транспортных происшествия. В результате ДТП пострадал один человек.

В Челябинской области было зарегистрировано одно ДТП на перегоне Жукатау – Ункурда, где произошло столкновение грузового поезда с легковым автомобилем. В результате ДТП пострадавших нет.

Еще одно ДТП зафиксировано в Оренбургской области. На переезде Красногвардеец – Новоперелюбская произошло столкновение легкового автомобиля и состава со снегоуборочной техникой. В результате ДТП пострадал водитель автотранспортного средства, он был доставлен в больницу.

Напоминаем, что железнодорожный транспорт имеет преимущество перед остальными участниками движения. Запрещается въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Нельзя проезжать, если в пределах видимости приближается поезд или если образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде.

Южно-Уральская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.

ФОТО: ЮУЖД