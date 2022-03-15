15.03.2022
Военно-патриотическое воспитание – защита своего Отечества
15.03.2022
Сегодня в теплосети Челябинска добавят зеленый краситель
15.03.2022
В Челябинской области продолжают борьбу с ковидом почти 17 тысяч южноуральцев
15.03.2022
Остались без поддержки из-за бугра: прозападные пропагандисты и провокаторы массово бегут из России
15.03.2022
В Туркмении избрали нового президента
15.03.2022
На ЮУЖД зафиксировано 29 нарушений водителями правил дорожного движения при пересечении ж/д переездов
На ЮУЖД зафиксировано 29 нарушений водителями правил дорожного движения при пересечении ж/д переездов
11.03.2022
Коллектив ЮУЖД публично выразил поддержку Владимиру Путину и российской армии
10.03.2022
В преддверии весенних школьных каникул на ЮУЖД стартовал декадник «Безопасный транспорт»
05.03.2022
На станции Муслюмово грузовой поезд насмерть сбил женщину
03.03.2022
Погрузка на сети ЮУЖД в январе-феврале составила 10,5 миллиона тонн
В Челябинске резко выросли цены на российские медикаменты
14.03.2022
Текслер обозначил приоритетные задачи в период санкций
14.03.2022
В спецоперации на Украине погиб девятый военнослужащий из Челябинской области
14.03.2022
В Челябинской области отменили QR-коды для посещения культурных и спортивных мероприятий
11.03.2022
Власти Челябинской области выразили соболезнование родным погибшего на Украине Данила Василенко
10.03.2022