Южноуральцам разрешили приходить помолиться в кафедральный собор

По благословению митрополита Челябинского и Миасского Григория в Свято-Симеоновском кафедральном соборе города Челябинска возобновляется чтение акафистов перед иконой Божией Матери «Табынская» и святому праведному Симеону Верхотурскому чудотворцу.

Южноуральцев приглашают помолиться у святых икон и настоятельно просят во время чтения акафистов использовать маски и соблюдать социальную дистанцию.

В Челябинской епархии рассказали, акафист перед Табынской иконой Божией Матери совершается ежедневно после Божественной литургии, а в воскресные дни на вечернем богослужении читается акафист святому праведному Симеону Верхотурскому.

Табынская икона Божией Матери является одной из самых почитаемых святынь Урала. Старинный список иконы в Свято-Симеоновский кафедральный собор был доставлен в феврале 2020 года по благословению владыки Григория. Он является точной копией чудотворного образа, находившегося до революции в селе Табынском Стерлитамакского уезда Уфимской губернии и утерянного в годы Гражданской войны.

К Божией Матери верующие обращались всегда, особенно в трудные времена, молясь Ей о помощи в делах житейских, об укреплении в вере и любви, как и к Симеону Верхотурскому - молитвенному покровителю Урала и Сибири, чье имя носит кафедральный собор.

Напомним, в 2020 году в связи с угрозой распространения коронавируса в России вынуждены были закрыть храмы для прихожан. В Челябинской области решение принято с 29 апреля. С этого момента и до особого распоряжения богослужения в храмах региона совершаются в присутствии только священнослужителей. Пока храмы области для свободного посещения прихожанами не открыты.