На завершение реставрации Александро-Невского храма в Челябинске направят более 827 миллионов

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аргаяшский район
Аша
Ашинский район
Брединский район
Верхний Уфалей
Екатеринбург
Еткульский район
Ижевск
Карабаш
Карталинский район
Каслинский район
Копейск
Коркино
Коркинский округ
Коркинский район
Крым
Кунашакский район
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Москва
Нагайбакский район
Озерск
Пластовский район
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Троицкий район
Увельский район
Усть-Катав
Херсон
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Транспорт
Дороги
Коронавирус
корона
Метро в Челябинске
Экология
Челябинск минирование
Наркотики
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Транспорт
Дороги
Коронавирус
корона
Метро в Челябинске
Экология
Челябинск минирование
Наркотики
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Участник специальной военной операции Бенес Айо, являющийся уроженцем Латвии, за
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
14.12.2022

Участвующий в спецоперации на стороне России «Черный Ленин» упрекнул актрису в лицемерии

Уроженец Риги Бенес Айо обратился к Чулпан Хаматовой с просьбой повлиять на Зеленского и латвийские власти
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл включился в обсуждение законопроекта о единой го
14.12.2022

Патриарх Кирилл написал обращение в Госдуму по поводу защиты биометрических данных

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителей Челябинска приглашают к участию в акции «Подарок солдату», которая состоится в субботу, 1
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
14.12.2022

Челябинцев приглашают к участию в акции «Подарок солдату»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Новые остановочные павильоны на улице Цвиллинга в Челябинске, установленные в этом году, уже выгл
Транспорт
Транспорт
14.12.2022

Новые объекты покрыты слоем грязи и выглядят очень неряшливо

Внешний вид остановок и ограждений на Цвиллинга не нравится челябинцам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Законопроект о занятости подготовили «Единая Россия» и Минтруда. Он направлен на профилактику без
14.12.2022

Он откроет дополнительные возможности для трудоустройства молодёжи, расширит круг адресатов помощи

«Единая Россия» и Минтруда подготовили новую редакцию закона о занятости
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.12.2022

В Златоусте стартует ватерпольная Суперлига России

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.12.2022

Святые мощи преподобного старца Амвросия пробудут в Челябинске еще два дня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.12.2022

В шести городах Челябинской области вновь объявлены НМУ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.12.2022

Анонсы событий и мероприятий на 14 декабря (18+)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.12.2022

Погибшие водители, искорёженное железо: еще две дорожные трагедии случились в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.12.2022

Разочарование больше убытка: ферму обворовали свои же работники в Увельском районе
Александро-Невская церковь
Александро-Невский храм Челябинска
Госзакупки
Общество
14.12.2022 11:54
Фото: Челябинская епархия

На завершение реставрации Александро-Невского храма в Челябинске направят более 827 миллионов

Министерство культуры РФ готово направить более 827 миллионов рублей на завершение реставрации храма во имя Святого благоверного князя Александра Невского на Алом поле в Челябинске. Работы предстоит выполнить до конца 2024 года.

Соответствующий тендер размещен на сайте Госзакупки.

Объявлен открытый конкурс на «завершение проведения реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Александро-Невская церковь", 1907-1914 гг., расположенного по адресу: Челябинск, детский парк "Алое поле"», - говорится в документации.

Заказчик – министерство культуры РФ. Начальная (максимальная) цена контракта - 827 миллионов 995 тысяч рублей. Источник финансирования работ – федеральный бюджет.

Заявки принимают до восьми часов 30 минут утра (по московскому времени) 30 декабря 2022 года. Итоги будут подведены 11 января 2023 года.

Подрядчик должен иметь лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и она должна действовать в течение всего срока выполнения работ. Подрядчик также обеспечивает получение всех необходимых разрешений и согласований в контролирующих и надзорных органах в соответствии с действующим законодательством РФ.

В 2023 году на проведение работ планируется направить 713 миллионов 997,5 тысячи рублей, в 2024 году – 113 миллионов 997,5 тысячи рублей.

Работы по реставрации необходимо выполнить до первого декабря 2024 года (срок действия госконтракта – до 31 декабря 2024 года).

Напомним, реставрация храма Александра Невского идёт с 2020 года по заказу министерства культуры РФ на средства федерального бюджета. Работы выполняет компания из Санкт-Петербурга АО «Ренессанс-Реставрация».

Как сообщили в челябинской епархии, специалисты за это время укрепили фундамент здания, избавив его от постоянных подтоплений. Восстановили кирпичную кладку, придав строению первозданный вид, каким его изначально планировал архитектор Александр Никанорович Померанцев в 1907 году.

Внутри церкви, начиная с верхней части, постепенно убирают строительные леса: купол украшает изображение Святой Троицы. Готов центральный барабан с композицией «Радость праведных о Господе». В парусах восстановлены лики евангелистов.

В советское время росписи учеников школы Виктора Васнецова были закрыты плотным слоем масляной краски и лепниной. Лишь благодаря бережному и кропотливому труду реставраторов удалось сначала найти исторические фрески, а затем полностью их восстановить.

До революции храм Александра Невского не успели полностью расписать. Сейчас планируется все стены покрыть живописью. Этими работами займётся бригада во главе с Дмитрием Селивановым, известным мастером Санкт-Петербургской академии художеств имени И. Репина.

«Мы старались делать так, чтобы воссоздать идеи Александра Померанцева, чтобы человек увидел храм даже лучше, чем он был до революции. Не всё успели воплотить наши предки, помешала Первая мировая война. Сейчас мы пытаемся сделать так, как он должен был выглядеть изначально. У нас здесь и сусальное золото, и замечательные живописцы, и передовые технологии. Надеюсь, с Божией помощью, это будет жемчужина Южного Урала», – рассказал настоятель храма Александра Невского протоиерей Борис Кривоногов.

Строители уже сделали возвышение для солеи и алтаря, где ведётся стяжка пола. По словам протоирея, в настоящее время идут работы по иконостасу, он будет 25 метров, мраморный, на три придела. Завершается нарезка пола (он будет с подогревом), для него потребуется шесть цветов мрамора. «Храм сохраняет историческую начинку, но приобретает новую функциональность», – подчеркнул протоиерей Борис Кривоногов.

В августе 2022 года  правящий архиерей освятил пять крестов и девять колоколов храма святого благоверного князя Александра Невского. В сентябре специалисты Челябэнерго завершили строительство электросетевой инфраструктуры для Храма.

ДЛЯ СПРАВКИ

Церковь Александро-Невская (во имя Святого благоверного князя Александра Невского) была заложена 22 июня 1907 года на месте бывшей Александровской часовни. Автор проекта московский архитектор А.Н. Померанцев.

Объемно-планировочная композиция храма имеет трехчастное продольно-осевое композиционное построение. Центральный храмовый объём четырёхстолпный, прямоугольный в плане. К основному храмовому квадратному объёму в восточной части примыкает прямоугольная в плане алтарная часть с полукруглой апсидой.

К объему храма в северной и южной части примыкают прямоугольные в плане приделы с собственными небольшими полукруглыми апсидами со своими алтарями.

С запада к объему храма примыкает небольшая, прямоугольная в плане трапезная, соединяющая храм с колокольней.

Колокольня трехъярусная, квадратная в плане, нижний ярус расширен двумя боковыми двухэтажными объемами, верхние ярусы решены как «восьмерик на четверике».

Объем центрального храма (четверика в плане) завершен мощным световым барабаном с куполом, увенчанным крупной маковичной главой.

На углах четверика установлены четыре небольшие главы на высоких двухъярусных барабанах.

Центральные оси алтарной части храма и приделов акцентированы шатровыми завершениями на восьмигранных барабанах, увенчанных небольшими главами на шейках. Аналогичные завершения имеются на небольших объемах входов в приделы.

Декоративное обрамление оконных проемов с гирькой в перемычке. Декоративное решение фасадов – богатый красно-кирпичный декор в «неорусском» стиле с использованием лекального кирпича. Главный вход в церковь акцентирован декоративным порталом.

Росписи внутри храма были выполнены художественной мастерской В.И. Ощепкова.

Автор: Любовь Юрина
Александро-Невская церковь
Александро-Невский храм Челябинска
Госзакупки
Новости по тегу: Александро-Невская церковь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.11.2016

Александро-Невскую церковь в Челябинске спасут поэтапно
Возможно, вас заинтересует
Творческий конкурс «ZOV»
Читать сюжет
Принять участие
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинск сегодня утром, 12 декабря, проводил в дальнюю дорогу своих самоотверженных земл
Общество
Спецоперация на Украине

К челябинскому АНГЕЛу и его «апостолам» идет помощь с Урала

12.12.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко посетил Челябинск и нашел, что «люди тут
Общество
Спецоперация на Украине

Глава Ясиноватой побывал в Челябинске: Люди тут очень похожи с жителями Донбасса

11.12.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухо
Общество

«Пора прекращать спекуляцию»: челябинский депутат выступил в суде против перекраивания челябинского леса

10.12.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 9 декабря, Детская студия Государственного ансамбля танца «Урал» выступит на одной из са
Культура

Детский ансамбль «Урал» выступит на закрытии Года культурного наследия народов России в Москве

09.12.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область вошла в топ-10 регионов
Федерация

Впервые в "Зеленом рейтинге": Виктория Абрамченко отметила Челябинскую область в "ликвидации объектов накопленного вреда"

09.12.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинский АНГЕЛ
Общество
Спецоперация на Украине

Челябинский АНГЕЛ стал обладателем ордена Мужества и человеком года

08.12.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Участник специальной военной операции Бенес Айо, являющийся уроженцем Латвии, за
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
14.12.2022

Участвующий в спецоперации на стороне России «Черный Ленин» упрекнул актрису в лицемерии

Уроженец Риги Бенес Айо обратился к Чулпан Хаматовой с просьбой повлиять на Зеленского и латвийские власти
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл включился в обсуждение законопроекта о единой го
14.12.2022

Патриарх Кирилл написал обращение в Госдуму по поводу защиты биометрических данных

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителей Челябинска приглашают к участию в акции «Подарок солдату», которая состоится в субботу, 1
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
14.12.2022

Челябинцев приглашают к участию в акции «Подарок солдату»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Новые остановочные павильоны на улице Цвиллинга в Челябинске, установленные в этом году, уже выгл
Транспорт
Транспорт
14.12.2022

Новые объекты покрыты слоем грязи и выглядят очень неряшливо

Внешний вид остановок и ограждений на Цвиллинга не нравится челябинцам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Законопроект о занятости подготовили «Единая Россия» и Минтруда. Он направлен на профилактику без
14.12.2022

Он откроет дополнительные возможности для трудоустройства молодёжи, расширит круг адресатов помощи

«Единая Россия» и Минтруда подготовили новую редакцию закона о занятости
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

14.12.2022 12:05

Уроженец Риги Бенес Айо обратился к Чулпан Хаматовой с просьбой повлиять на Зеленского и латвийские власти

14.12.2022 11:57

Патриарх Кирилл написал обращение в Госдуму по поводу защиты биометрических данных

14.12.2022 11:54

На завершение реставрации Александро-Невского храма в Челябинске направят более 827 миллионов

14.12.2022 11:02

В Златоусте стартует ватерпольная Суперлига России

14.12.2022 10:51

Челябинцев приглашают к участию в акции «Подарок солдату»

14.12.2022 10:45

Внешний вид остановок и ограждений на Цвиллинга не нравится челябинцам

14.12.2022 10:33

«Единая Россия» и Минтруда подготовили новую редакцию закона о занятости

14.12.2022 10:10

Началась подготовка к антитеррористическим учениям ШОС на Чебаркульском полигоне

14.12.2022 09:37

Сегодня Алексей Текслер в прямом эфире ответит на вопросы южноуральцев

14.12.2022 01:11

Святые мощи преподобного старца Амвросия пробудут в Челябинске еще два дня

13.12.2022 20:55

Судебный спор о челябинском лесе разрешится в следующем году

13.12.2022 18:48

В шести городах Челябинской области вновь объявлены НМУ

13.12.2022 18:40

В среду в Челябинской области – без осадков, ночью мороз

13.12.2022 18:20

Анонсы событий и мероприятий на 14 декабря (18+)

13.12.2022 17:34

«Золотой петушок» вернулся из «Кукляндии» в Озёрск с любовью

13.12.2022 17:07

Южноуральцы смогут получить подарки от «Союзмультфильма»

13.12.2022 17:00

Погибшие водители, искорёженное железо: еще две дорожные трагедии случились в Челябинской области

13.12.2022 16:31

Разочарование больше убытка: ферму обворовали свои же работники в Увельском районе

13.12.2022 16:19

Армянский мультфильм о храброй принцессе Анаит покажут в кинотеатрах Челябинска

13.12.2022 16:15

Восемь ДТП произошло на железнодорожных переездах ЮУЖД за 11 месяцев 2022 года

13.12.2022 15:43

Челябинские власти запланировали реконструкцию дороги в Чурилово

13.12.2022 15:35

Челябинское объединение «РТС» выиграло контракт на оснащение 24 аэропортов Индии

13.12.2022 15:26

В преддверии Нового года минздрав призывает южноуральцев сделать доброе дело

13.12.2022 15:04

Клиенты ВТБ получили возможность пополнять брокерский счет через СБП со счета в любом банке

13.12.2022 15:01

В Челябинской области закрыли на карантин 242 класса и пять школ

13.12.2022 14:55

Урок финансовой грамотности стоил домохозяйке 1,2 миллиона рублей

13.12.2022 14:54

На берегу Миасса в Челябинске будут зимовать гигантские медведицы

13.12.2022 14:33

Сенсорный сад в первом инклюзивном сквере Челябинска вырастят весной 2023-го

13.12.2022 14:33

Премия «Серебряный Лучник» – Урал объявила состав жюри

13.12.2022 13:57

Челябинских приматов оградят от ОРВИ и гриппа

13.12.2022 13:27

В Карталах украли оборудование для розлива пива

13.12.2022 13:10

Скоро неуязвимая для врага уральская эскадрилья пополнится новыми «птичками»

13.12.2022 12:55

ЮУрГУ приглашает старшеклассников на занятия в «Предуниверситарий»

13.12.2022 12:51

Молодые ученые Снежинска получат премии имени Забабахина и других выдающихся физиков

13.12.2022 12:34

Издевательства над мирными и военнопленными – это преступления без срока давности

13.12.2022 12:25

За сутки заболело ковидом 94 южноуральца, выздоровело 104, умерло двое

13.12.2022 12:07

Запрет на полеты в 11 аэропортов продлен до 21 декабря

13.12.2022 11:31

«Военный комиссариат нового облика» откроется в Челябинске

13.12.2022 11:02

Рентгенохирургу кардиоцентра в Челябинске присвоено звание заслуженного врача РФ

13.12.2022 10:32

Новый год для Ясиноватой: второй день фасуют подарки в одном из храмов Челябинской области

13.12.2022 10:22

Карабаш встретит Новый год без праздничных общегородских фейерверков

13.12.2022 10:14

Профсоюзный форум работников образования в Челябинске выступил за повышение зарплат

13.12.2022 10:04

Я аж вспотел: известный челябинский пивовар Илья Ройтенберг совершил полет на ТУ-154

13.12.2022 09:59

Может появиться новая графа в квитанциях за ЖКУ – за установку «умных счетчиков»

13.12.2022 09:22

Акция «Подарим Новый год детям» стартует в Челябинской области 19 декабря

12.12.2022 19:51

Во вторник в Челябинской области преимущественно без осадков

12.12.2022 19:32

Анонсы событий и мероприятий на 13 декабря (18+)

12.12.2022 17:47

Выпускник ЮУрГУ с борта МКС поздравил россиян с Днем Конституции

12.12.2022 17:30

В День Конституции глава Курчатовского района вручил паспорта молодежи

12.12.2022 17:27

Новые логотип, книга и фильм о городе: Карабаш ярко завершил свой 200-летний юбилейный год

12.12.2022 17:26

Легендарную челябинскую гармошку модернизировали и вернули на линию

12.12.2022 17:21

В День Конституции юные южноуральцы получили паспорта из рук губернатора

12.12.2022 17:14

Главврач: Если на горизонте отчетливо замаячила свинка Пеппа – немедленно вызовите врача

12.12.2022 16:38

В Ленинском районе Челябинска закрывают движение трамваев

12.12.2022 16:35

Сергей Безруков назвал Исторический музей Южного Урала потрясающим

12.12.2022 16:29

Пять автобусов от Челябинской области получила прифронтовая Ясиноватая

12.12.2022 15:58

В Челябинске создадут сквер с площадкой для четвероногих и скейт-парком

12.12.2022 15:50

Верховный главнокомандующий гордится Русланом, а чиновникам на него наплевать

12.12.2022 15:44

Жительницу Троицка чуть не убил собственный мусор

12.12.2022 15:37

В преддверии новогодних праздников на ЮУЖД стартовал декадник «Безопасные каникулы»

12.12.2022 15:34

Жители Челябинска не могут месяц добиться того, чтобы коммунальщики привели в порядок бойлер

12.12.2022 15:24

«Ростелеком» обеспечил Фонбет Недели Звезд Хоккея 2022 в Челябинске скоростным интернетом

12.12.2022 15:18

Предприниматели назвали важный навык для успешного ведения бизнеса

12.12.2022 15:10

В Челябинске умер заболевший ОРВИ школьник, не доехав до больницы

12.12.2022 15:08

Консультация юриста: увольнение без отработки

12.12.2022 15:03

Два предприятия по производству саженцев попали в портфель новых инвестпроектов Челябинской области

12.12.2022 14:47

Проект «Красота в тебе» помогает челябинским женщинам найти свою изюминку

12.12.2022 14:34

Арестован житель Сосновского района, который спрятал труп своей бывшей жены в лесу

12.12.2022 14:30

К челябинскому АНГЕЛу и его «апостолам» идет помощь с Урала

12.12.2022 14:28

Жителей Челябинской области пригласили протестировать новый сервис «Дом.Госуслуги»

12.12.2022 14:18

В 2023 году медики продолжат получать выплаты за выявленные у пациентов онкозаболевания

12.12.2022 13:52

Памятники Льва Головницкого и…печеная картошка

12.12.2022 13:37

В Челябинской области утвердили порядок компенсации платы за обучение детей мобилизованных

12.12.2022 13:19

В ГК «Солнечная долина» дети из Донбасса встали на лыжи и сноуборды

12.12.2022 12:16

Главный южноуральский полицейский уехал на Кавказ

12.12.2022 11:47

В Челябинске открылись елочные базары

12.12.2022 11:43

За плохую уборку снега подрядчики оштрафованы на миллион рублей в Челябинске

12.12.2022 11:38

Сегодня в кафедральный собор Челябинска доставят святыню

12.12.2022 11:24

ММК привлек к инвентаризации своих запасов беспилотники

12.12.2022 10:50

Назначен замруководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области

12.12.2022 10:40

Нацпарки Таганай и Зигальца повысят плату за посещение

12.12.2022 10:17

«Единая Россия» совместно с Минпросвещения провели первый Всероссийский форум «Школа Героя»

12.12.2022 09:49

В Челябинской области снижается смертность от ковида, но растет заболеваемость

12.12.2022 09:31

Единый аппарат трех омбудсменов в Челябинской области возглавила Евгения Шангина

12.12.2022 00:23

В Челябинске состоится православная книжная выставка-форум «Радость Слова»

11.12.2022 22:57

Обязанности замминистра строительства Челябинской области возложены на Елену Кузнецову

11.12.2022 21:32

В северной половине Челябинской области в понедельник прогнозируют снегопады

11.12.2022 21:24

Анонсы событий и мероприятий на 12 декабря (18+)

11.12.2022 20:34

Президент КХЛ: В Челябинске созданы все условия для начинающих спортсменов

11.12.2022 20:18

Глава Ясиноватой побывал в Челябинске: Люди тут очень похожи с жителями Донбасса

11.12.2022 19:42

В Челябинске хозяева звездного хоккейного уикенда уступили гостям

11.12.2022 19:19

В ДТП пострадали апельсины: под Чебаркулем перевернулся "Камаз" с фруктами 

11.12.2022 15:34

На следующей неделе - мощный звездопад из созвездия Близнецы и начало потока Урсиды

11.12.2022 15:02

С 11 декабря введен новый график движения электричек

11.12.2022 13:59

Отец Игорь: Очень правильно встречаться и делиться своими дарованиями и талантами

11.12.2022 12:48

Южноуральцев приглашают проголосовать за новогодние открытки земляков

11.12.2022 12:10

Коронавирус в Челябинской области не сдает позиции

10.12.2022 18:07

Челябинск встретил звезд КХЛ: делимся впечатлениями

10.12.2022 13:15

Всех на пельмени зовет челябинский минсельхоз

10.12.2022 12:16

«Пора прекращать спекуляцию»: челябинский депутат выступил в суде против перекраивания челябинского леса