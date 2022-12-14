На завершение реставрации Александро-Невского храма в Челябинске направят более 827 миллионов

Министерство культуры РФ готово направить более 827 миллионов рублей на завершение реставрации храма во имя Святого благоверного князя Александра Невского на Алом поле в Челябинске. Работы предстоит выполнить до конца 2024 года.

Соответствующий тендер размещен на сайте Госзакупки.

Объявлен открытый конкурс на «завершение проведения реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Александро-Невская церковь", 1907-1914 гг., расположенного по адресу: Челябинск, детский парк "Алое поле"», - говорится в документации.

Заказчик – министерство культуры РФ. Начальная (максимальная) цена контракта - 827 миллионов 995 тысяч рублей. Источник финансирования работ – федеральный бюджет.

Заявки принимают до восьми часов 30 минут утра (по московскому времени) 30 декабря 2022 года. Итоги будут подведены 11 января 2023 года.

Подрядчик должен иметь лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и она должна действовать в течение всего срока выполнения работ. Подрядчик также обеспечивает получение всех необходимых разрешений и согласований в контролирующих и надзорных органах в соответствии с действующим законодательством РФ.

В 2023 году на проведение работ планируется направить 713 миллионов 997,5 тысячи рублей, в 2024 году – 113 миллионов 997,5 тысячи рублей.

Работы по реставрации необходимо выполнить до первого декабря 2024 года (срок действия госконтракта – до 31 декабря 2024 года).

Напомним, реставрация храма Александра Невского идёт с 2020 года по заказу министерства культуры РФ на средства федерального бюджета. Работы выполняет компания из Санкт-Петербурга АО «Ренессанс-Реставрация».

Как сообщили в челябинской епархии, специалисты за это время укрепили фундамент здания, избавив его от постоянных подтоплений. Восстановили кирпичную кладку, придав строению первозданный вид, каким его изначально планировал архитектор Александр Никанорович Померанцев в 1907 году.

Внутри церкви, начиная с верхней части, постепенно убирают строительные леса: купол украшает изображение Святой Троицы. Готов центральный барабан с композицией «Радость праведных о Господе». В парусах восстановлены лики евангелистов.

В советское время росписи учеников школы Виктора Васнецова были закрыты плотным слоем масляной краски и лепниной. Лишь благодаря бережному и кропотливому труду реставраторов удалось сначала найти исторические фрески, а затем полностью их восстановить.

До революции храм Александра Невского не успели полностью расписать. Сейчас планируется все стены покрыть живописью. Этими работами займётся бригада во главе с Дмитрием Селивановым, известным мастером Санкт-Петербургской академии художеств имени И. Репина.

«Мы старались делать так, чтобы воссоздать идеи Александра Померанцева, чтобы человек увидел храм даже лучше, чем он был до революции. Не всё успели воплотить наши предки, помешала Первая мировая война. Сейчас мы пытаемся сделать так, как он должен был выглядеть изначально. У нас здесь и сусальное золото, и замечательные живописцы, и передовые технологии. Надеюсь, с Божией помощью, это будет жемчужина Южного Урала», – рассказал настоятель храма Александра Невского протоиерей Борис Кривоногов.

Строители уже сделали возвышение для солеи и алтаря, где ведётся стяжка пола. По словам протоирея, в настоящее время идут работы по иконостасу, он будет 25 метров, мраморный, на три придела. Завершается нарезка пола (он будет с подогревом), для него потребуется шесть цветов мрамора. «Храм сохраняет историческую начинку, но приобретает новую функциональность», – подчеркнул протоиерей Борис Кривоногов.

В августе 2022 года правящий архиерей освятил пять крестов и девять колоколов храма святого благоверного князя Александра Невского. В сентябре специалисты Челябэнерго завершили строительство электросетевой инфраструктуры для Храма.

ДЛЯ СПРАВКИ

Церковь Александро-Невская (во имя Святого благоверного князя Александра Невского) была заложена 22 июня 1907 года на месте бывшей Александровской часовни. Автор проекта московский архитектор А.Н. Померанцев.

Объемно-планировочная композиция храма имеет трехчастное продольно-осевое композиционное построение. Центральный храмовый объём четырёхстолпный, прямоугольный в плане. К основному храмовому квадратному объёму в восточной части примыкает прямоугольная в плане алтарная часть с полукруглой апсидой.

К объему храма в северной и южной части примыкают прямоугольные в плане приделы с собственными небольшими полукруглыми апсидами со своими алтарями.

С запада к объему храма примыкает небольшая, прямоугольная в плане трапезная, соединяющая храм с колокольней.

Колокольня трехъярусная, квадратная в плане, нижний ярус расширен двумя боковыми двухэтажными объемами, верхние ярусы решены как «восьмерик на четверике».

Объем центрального храма (четверика в плане) завершен мощным световым барабаном с куполом, увенчанным крупной маковичной главой.

На углах четверика установлены четыре небольшие главы на высоких двухъярусных барабанах.

Центральные оси алтарной части храма и приделов акцентированы шатровыми завершениями на восьмигранных барабанах, увенчанных небольшими главами на шейках. Аналогичные завершения имеются на небольших объемах входов в приделы.

Декоративное обрамление оконных проемов с гирькой в перемычке. Декоративное решение фасадов – богатый красно-кирпичный декор в «неорусском» стиле с использованием лекального кирпича. Главный вход в церковь акцентирован декоративным порталом.

Росписи внутри храма были выполнены художественной мастерской В.И. Ощепкова.