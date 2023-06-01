01.06.2023
Аромат новой жизни: в Челябинской области в мае родились 2,6 тысячи детей и более тысячи семей
01.06.2023
Начал курсировать дополнительный пригородный поезд Челябинск – Троицк
01.06.2023
Минобороны РФ: Сорвана попытка киевского режима провести теракт против жителей Шебекино
01.06.2023
Челябинцы жалуются на «бетон» в детских песочницах и просят речного песка
01.06.2023
Россияне не считают детство детей более счастливым, чем свое
01.06.2023
В Челябинске школа по спортивной гимнастике получила новый инвентарь
Начал курсировать дополнительный пригородный поезд Челябинск – Троицк
01.06.2023
На станции в Троицке разлилось опасное химическое вещество
31.05.2023
Назначены дополнительные поезда из Челябинска к Черному морю
30.05.2023
ЮУЖД подтвердила звание одной из ведущих магистралей в стране
26.05.2023
Текслер: Челябинская область должна стать центром скоростного грузового движения в сторону Ирана
В Челябинской области за сутки ликвидировано пять лесных пожаров
31.05.2023
В Челябинске открылся региональный филиал госфонда «Защитники Отечества»
30.05.2023
В Челябинской области начался рост числа пострадавших на пожарах
30.05.2023
Андрей Ксензов озвучил промежуточные итоги «Дорожного рывка» Челябинска
29.05.2023
Алексей Текслер: «Я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать»
25.05.2023