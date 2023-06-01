Начал курсировать дополнительный пригородный поезд Челябинск – Троицк

Сегодня, первого июня, начал курсировать дополнительный пригородный поезд сообщением Троицк – Челябинск – Троицк на Южно-Уральской железной дороге (ЮКЖД). Поезд назначен на время закрытия аэропорта в Магнитогорске.

Решение о назначении принято министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в связи с прогнозируемым увеличением количества пассажиров из Магнитогорска на период реконструкции воздушной гавани города, отметили в пресс-службе Свердловской пригородной компании.

В пресс-службе ЮУЖД сообщили, на маршруте будет задействован современный электропоезд ЭП2Д. Время в пути – полтора часа.

Поезд №7105 будет ежедневно (по 30 сентября) отправляться из Челябинска в 17:15, прибывать в Троицк в 18:44. Обратный рейс №7106 будет отправляться из Троицка в 09:15, прибывать в Челябинск в 10:45.

По пути следования предусмотрены две остановки: Еманжелинск и Нижнеувельская.

«Благодаря рейсу пассажиры из пос. Зауральский (ст. Еманжелинск) и пос. Увельский (ст. Нижнеувельская) смогут совершать удобную пересадку в Троицке на электропоезд «Ласточка» до Магнитогорска (время на пересадку - 11 минут)», - отметили в ЮУЖД.

Стоимость проезда на полный маршрут составляет 375,10 рубля. Оформить проездные документы можно в пригородных кассах и терминалах самообслуживания СПК, а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Продажа билетов начинается за 10 суток до даты отправления поезда. Билеты продаются без указания мест. На данном маршруте действуют все виды льгот, установленные для проезда пригородным железнодорожным транспортом.