25.05.2021
Госдума ужесточит наказание для водителей за повторное пьнство
25.05.2021
В Миассе мотоциклиста отправили в колонию за смерть пассажира
25.05.2021
Начались проверки детских оздоровительных лагерей
25.05.2021
СКР: в смертельных ожогах двухлетнего малыша виноват отчим
25.05.2021
Дети с ОВЗ – это тоже дети. В Челябинске прошел показ мод с участием особенных ребят
25.05.2021
Требуется помощь очевидцев смертельного ДТП
Начались проверки детских оздоровительных лагерей
28.04.2021
Текслер поручил обеспечить антитеррористическую защищенность детских лагерей
22.04.2021
Родителям вернут половину стоимости путевки на детей в летние лагеря
21.04.2021
Летний отдых челябинских детей организуют с учетом режима повышенной готовности
02.04.2021
Первые загородные лагеря в Челябинской области откроют уже в мае
Челябинцы снова жалуются, что не видят на улицах поливальных машин
24.05.2021
Проект метротрама в Челябинске будет завершен в 2024 году. Подробности
21.05.2021
Златоустовская «Динамо-Уралочка» - один из флагманов южноуральского спорта
21.05.2021
Красота! Ринат Кучитаров показал свою любимую развязку в Челябинске
21.05.2021
Замминистра прокомментировал перспективы платных парковок в Челябинске
20.05.2021