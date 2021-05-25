Начались проверки детских оздоровительных лагерей

В Челябинской области сотрудники государственного пожарного надзора приступили к проверкам детских оздоровительных лагерей. Одним из первых прошел проверку лагерь «Солнечная поляна», расположенный в поселке Каштак.

Школьные лагеря - места массового скопления людей, зоны повышенного риска. Паника, отсутствие элементарных знаний и навыков поведения в экстремальных ситуациях здесь недопустимы. Поэтому сотрудники МЧС России проверяют готовность персонала, наличие инструкций о мерах пожарной безопасности, исправность телефонной связи, исправность автоматических систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и дублирование сигнала в ближайшее подразделение пожарной охраны, наличие и исправность источников противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения, состояние путей эвакуации.

Для того чтобы такое учреждение приступило к приему детей, ему необходимо пройти тщательную инспекцию целого ряда служб и структур. Большое внимание, естественно, уделяется вопросам пожарной безопасности. Все требования, которые определены законом, здесь выполняются неукоснительно. Объект готов к летнему оздоровительному сезону.

«Наибольшую опасность во время пожара представляет паника. В подобных ситуациях учитель или вожатый не имеет права ей поддаваться. Ему необходимо проявить в себе лидерские качества, взять руководство эвакуацией на себя. Вспомнить расположение эвакуационных выходов, чтобы спокойно, без лишних действий, вывести за собой ребят в безопасное место», - рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сосновскому району Василь Кунакбаев.

В ходе проверок пришкольных и загородных оздоровительных лагерей также проводятся инструктажи по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности с руководителями, преподавательским и обслуживающим персоналом детских оздоровительных учреждений.