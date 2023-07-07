Наконец-то! Расклейщиков незаконной рекламы в Челябинске ждут бесчисленные атаки автодозвона

В Челябинске запускают пилотный проект по борьбе с несанкционированной рекламой - атаки автодозвона.

При обнаружении самовольно размещенной информации на фасадах, остановках, опорах освещения и иных элементах благоустройства, не предназначенных для этих целей, специалисты административно-технической инспекции сфотографируют такие объявления, а затем направят снимки в службу по автоинформированию, которая подключит абонента к автодозвону.

В четверг, шестого июля, начальник управления благоустройства Челябинска Антон Алексеев совместно с депутатом Законодательного собрания Алексеем Бесединым и депутатом Челябинской городской Думы Владиславом Орловым совершили обход центральных улиц южноуральской столицы. Целью рейда являлось выявление незаконной расклейки объявлений, нанесения на стены домов граффити и иных надписей, порчи внешнего вида остановочных комплексов, опор и других элементов городской инфраструктуры.

Очистка элементов благоустройства от незаконно размещенных объявлений осуществляется собственником либо балансодержателем данных элементов, что влечет значительные затраты, в том числе для бюджета города. Расходы также несут жильцы многоквартирных домов при очистке фасадов, юридические лица, в собственности или пользовании которых находятся элементы благоустройства, пояснили в мэрии.

Только в 2022 году на очистку опор электроосвещения и контактной сети, других элементов благоустройства из городского бюджета израсходовано 9,7 миллиона рублей. В 2023 году эти расходы составят около 13 миллионов рублей – увы, но, несмотря на активную работу по вынесению административных штрафов, число нарушителей не сокращается.

«Теперь мы будем использовать в отношении нарушителей программу автодозвона, которая с определенной систематичностью совершает звонки по номерам телефонов, указанным в незаконно расклеенных объявлениях, и транслирует нарушителям информацию профилактического характера. Такой автодозвон практически блокирует линию. При этом для дозвона используют разные номера, так что внесение их в черный список не избавит от проблемы. Прекратить автодозвон можно только явившись в управление благоустройства для составления протокола, оплаты штрафа и после удаления незаконно расклеенных объявлений силами самого нарушителя», - отметил Антон Алексеев.

Кроме того, администрация Челябинска совместно с депутатами гордумы вышли с инициативой в Законодательное собрание региона в части увеличения размера штрафных санкций за размещение объявлений в неустановленных местах.

Проектом закона предполагается увеличить размер штрафа для физических лиц до пяти тысяч рублей, для должностных - установить размер штрафа в размере от пяти до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей. Документ уже рассмотрен Законодательным собранием и одобрен в первом чтении.

«Кроме увеличения размер штрафных санкций до максимума, установленного КоАП РФ, в частности, за расклейку объявлений в неустановленных местах, также вводится предупреждение по некоторым составам правонарушений. Но главная наша задача состоит в том, чтобы, во-первых, усилить профилактическую работу с жителями, приучить их бережно относиться к своему городу. Во-вторых, взаимодействовать с предпринимателями, чтобы они поддерживали порядок, участвовали в благоустройстве прилегающих территорий и улучшали эстетический вид своих объектов», – пояснил Алексей Беседин.

В администрации Челябинска напомнили, что размещение объявлений допустимо только в установленных местах на специализированных досках, а также в сети Интернет, радио, печатных изданиях.

СПРАВКА

Размещение рекламы, афиш, объявлений и указателей в неустановленных местах запрещено Правилами благоустройства Челябинска. В настоящее время за данные нарушения предусмотрены следующие административные штрафы: от одной до трех тысяч рублей - на физических лиц, от трех до десяти тысяч - на должностных лиц, от десяти до двадцати тысяч – на юрлиц.