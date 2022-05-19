Народный фронт отправил на Донбасс 63 вагона с гуманитаркой

Народный фронт отправил на Донбасс 63 вагона с гуманитарной помощью. В общей сложности для жителей братских республик было собрано свыше 2400 тонн продуктов питания, средств гигиены и предметов первой необходимости.

Один из вагонов поезда помощи Донбассу (это совместная акция ОНФ и РЖД) заполнили жители Челябинской области, собравшие 50 тонн гуманитарки.

Как отмечают в Народном фронте, неравнодушные граждане и социально-ориентированные компании со всей страны охотно поддержали инициативу президентского движения.

Теперь жители Донбасса будут обеспечены продуктами питания длительного хранения, средствами личной гигиены, медикаментами, одеждой, канцелярскими товарами, бытовой химией, стройматериалами, генераторами – всем тем, что сейчас им крайне необходимо, чтобы наладить быт.