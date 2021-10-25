Наталья Котова дала месяц на создание единого плана благоустройства и озеленения Челябинска на 2022 год

Глава Челябинска Наталья Котова дала своему заместителю по городскому хозяйству Александру Астахову один месяц на организацию работы по созданию единого плана благоустройства на 2022-й год.

Градоначальница сообщила, что на прошлой неделе встречалась с главами районов Челябинска, обсудив с ними предстоящую в новом году работу по реализации программ «Формирование комфортной городской среды» и инициативного бюджетирования. Также на состоявшихся встречах речь шла о наказах избирателей, которые депутатам городских районов предстоит исполнить в следующем году.

«Информация о планируемом в 2022-м году благоустройстве есть у меня, есть у глав районов. Сейчас все данные нужно объединить с другими ГРБСами (главными распорядителями бюджетных средств – прим.) плюс отдельно нужно сделать план по озеленению, то есть собрать всю информацию о том, где и какие работы по высадке зеленых насаждений будут проводиться в Челябинске в новом году, сколько растений будет высажено, по каким программам. Также обязательно нужно уточнить информацию по договорам на следующий год, касающимся компенсационных высадок. Всю эту работу вам нужно будет провести в течение месяца, чтобы к 20-м числам ноября мы уже полностью обладали информацией по плану благоустройства и озеленению города на 2022-й год», - такое поручение Наталья Котова дала Александру Астахову на состоявшемся сегодня, 25-го октября, аппаратном совещании в мэрии.

Александр Астахов, в свою очередь, доложил, что в текущем году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» осталось доделать один двор (готовность объекта составляет 90 процентов) и один сквер в Металлургическом районе (готовность общественного пространства также составляет около 90-ти процентов).

«Общая готовность объектов, работы на которых ведутся в рамках реализации инициативных проектов, составляет по городу 85 процентов. Наказы избирателей депутатам исполнены к настоящему моменту на 83 процента», - сообщил Александр Астахов.