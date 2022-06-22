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Стратегия-2035
Наталья Котова
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22.06.2022 18:11
Фото: со страницы Натальи Котовой в ВКонтакте

Наталья Котова: Каждый объект в Челябинске делается на несколько лет вперед

Каждый объект, который делается сегодня в Челябинске, делается на несколько лет вперед. С таким заявлением выступила глава города Наталья Котова, сегодня, 22 июня, открывшая работу третьей проектно-аналитической сессии «Стратегия-2035».

По словам мэра, основная цель сегодня - сделать столицу Южного Урала максимально привлекательной с точки зрения благоустройства.

«Сейчас есть ряд инвесторов, готовых вкладывать средства в развитие города. Значительно изменилась ситуация, связанная со строительством незавершенных объектов, по которым мы сейчас ведем активную работу. Несколько объектов, которые были заморожены много лет, уже получили новую жизнь и «вышли из земли». В центре города создается пешеходный маршрут от парка Гагарина до железнодорожного вокзала. Ведется благоустройство территории у дворца спорта «Юность», в ближайших планах - Сад камней, сквер на Володарского и Труда. Каждый участок идет плану, четко соблюдаются сроки и этапы финансирования», - подчеркнула Наталья Котова.

Градоначальница напомнила также, что в настоящий момент проектируется привокзальная площадь, которая «будет претерпевать имиджевые и транспортные изменения с учетом того, что по новой схеме метротрамвая в Челябинске будет еще одна ветка в Ленинский район».

«По улице Цвиллинга сейчас идет изменение и обновление трамвайной инфраструктуры, в том числе и для той дороги, которая будет идти по метротрамвайной линии. Каждый объект, который сегодня делается на территории города Челябинска, делается на несколько лет вперед. Продуман настолько, что неосторожных действий мы не совершаем. Да, не нравится многим, потому что не понимают, зачем мы это делаем. Естественно, что конструктивную критику мы воспринимаем позитивно, вносим коррективы и изменения, но идем дальше», - отметила Наталья Котова.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, проекты, отобранные для реализации в рамках Стратегии-2035, в течение трех дней будут обсуждать в Челябинске. Главная цель очередной проектно-аналитической сессии - четкие шаги реализации проектов и обсуждение возможных и возникающих проблем.

«Ровно год назад мы приняли Стратегию развития города Челябинска до 2035 года. В ней, естественно, есть основные стратегические направления по всем сферам. Мы собираемся уже в третий раз: сначала мы определялись с проектами, далее обсуждали как их реализовывать, а сегодня мы уже говорим о проектах, которые получили поддержку, начаты или готовы к старту», - сказала Наталья Котова.

В мэрии напомнили, что Стратегия была принята в Челябинске в июне 2021 года. Беспрецедентным было участие городского сообщества в разработке документа: в различных мероприятиях приняли участие около двух с половиной тысяч человек, в опросах и исследованиях – около шести тысяч.

В числе направлений, получивших развитие, - транспортный комплекс. За последние годы значительно обновлен подвижной состав автобусов, до конца года в Челябинск поступит новая партия троллейбусов и трамваев. В части развития архитектуры и градостроительства - принят генеральный план и ведется разработка правил землепользования и застройки. Продолжается реализация всех образовательных программ, строительство детских садов и школ. В части улучшения экологического климата - завершена рекультивация городской свалки.

«Продолжаем работать по всем направлениям, и здесь огромное спасибо правительству Челябинской области и губернатору Алексею Текслеру, которые нас поддерживают. Очень большая помощь идет по благоустройству, с каждым годом у нас появляется все больше прогулочных зон и мест отдыха. Уже не первый год работаем над развитием набережной: несколько участков сданы, сейчас в плане презентация концепции по благоустройству набережной от Академика Королева до Свердловского проспекта. Основная стратегическая цель, которая поставлена документом, - сделать Челябинск городом технологических, экологических, социокультурных инноваций, комфортным для работы и жизни, привлекательным для гостей и инвесторов. Поэтому Стратегия - это не тот документ, который будет лежать на столе, это живой документ, над которым мы будем работать», - подчеркнула Наталья Котова.

 

 

Стратегия-2035
Наталья Котова
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20.06.2022 11:37

В Челябинске преобразился въезд на подземную парковку на Елькина

20.06.2022 11:26

Возле дворца спорта «Юность» в Челябинске появилась велодорожка

20.06.2022 10:51

В начале неделе в Челябинской области жара спадет, а к выходным вновь вернется

20.06.2022 10:46

Дезертирам и ушедшим в «самоволку» военнослужащим Челябинского гарнизона рекомендуют «сдаться» добровольно

20.06.2022 10:14

На Аркаиме появился гигантский Созерцатель, на подходе – Жар-птица

20.06.2022 10:01

«ММК-Индустриальный парк» признан одной из лучших инвестплощадок России

20.06.2022 09:57

С 20 июня выпускники Челябинской области могут онлайн подать заявление на прием в колледж