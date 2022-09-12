Наталья Котова лично даст нагоняй подрядчику за строительство садика черепашьими темпами

Глава Челябинска Наталья Котова на этой неделе лично проверит ситуацию со строительством муниципального детского сада на 120 мест на улице Горького, 25-А.

Заслушав доклад своего заместителя по вопросам строительства Владимира Шамне, мэр поинтересовалась, почему за неделю процент выполненных работ не изменился. Как было 89 процентов, так и осталось.

«На этой неделе обязательно заеду на объект, посмотрю, что у вас там происходит», - предупредила Наталья Котова.

По словам Владимира Шамне, в настоящее время в здании завершается проведение фасадных работ, ведутся работы по благоустройству территории, монтаж внутренних инженерных сетей и отделочные работы. На вопрос, почему процент не изменился с прошлого понедельника, чиновник ответил следующее (прозвучало объяснение, надо сказать, не очень убедительно): «Сейчас ведутся отделочные работы, по объему процентное закрытие невысокое, но работы ведутся».

Отметим, наверное, ни один садик в Челябинске не строился так медленно: еще в марте (!) текущего года общая строительная готовность данного многострадального объекта составляла 78 (!) процентов. Получается, прошло более пяти месяцев, а объект все еще недоделанный (за столь длительный срок подрядчик сумел увеличить объем выполненных работ лишь на 11 процентов, и это несмотря на многочисленные, регулярные нагоняи Натальи Котовой). К слову, обеспокоенность темпами строительство садика на Горького, 25 глава города высказывала еще в феврале текущего года, однако подрядная организация - компания «Паритет» - все никак не ускорялась (не могла или не хотела?). Процент исполнения контракта сохранялся на одном и том же уровне неделями.

В апреле Наталья Котова порадовалась, что подрядчик наконец-то ускорился (судя по последним показателям, период всплеска активности застройщика был очень коротким).