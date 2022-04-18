18.04.2022
Будут судить миассца, который за деньги обещал пристроить детей в детский сад
18.04.2022
Наталья Котова отметила положительную динамику в строительстве «отстающего» садика на Горького
18.04.2022
В Челябинске водитель иномарки сбил ребенка
18.04.2022
В Челябинске сотрудник ГИБДД украл иномарку
18.04.2022
Педофил из Златоуста отправили в колонию
18.04.2022
В Челябинской области выросла зарплата, но сократился реальный размер назначенных пенсий
Наталья Котова отметила положительную динамику в строительстве «отстающего» садика на Горького
31.03.2022
Челябинские власти выделят более 60 миллионов рублей на питание дошколят
29.03.2022
Застывшее строительство: челябинские садики строятся только на словах?
29.03.2022
«Заложники ситуации»: как челябинскому бизнесу выжить на госконтрактах, а детским садам - на новых ценах
22.03.2022
Челябинская мэрия заявила о полной доступности дошкольного образования
В Челябинске освятили кресты всех пяти куполов строящегося Христорождественского собора
17.04.2022
В выходные у православных Лазарева суббота и Вербное воскресенье
15.04.2022
«Бессмертный полк» снова пройдет по России
14.04.2022
«Ржавая» питьевая вода в микрорайоне «Ньютон» Челябинска безвредна для человека
14.04.2022
Сергей Антипов проконтролировал благоустройство пешеходной зоны по Комсомольскому проспекту
13.04.2022