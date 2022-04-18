Наталья Котова отметила положительную динамику в строительстве «отстающего» садика на Горького

Глава Челябинска Наталья Котова отметила положительную динамику в строительстве садика на улице Горького, 25-А.

Заслушав на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 18-го апреля, доклад своего заместителя Владимира Шамне на тему строительства муниципальных детских садов, градоначальница сообщила о том, как побывала на проблемном объекте в минувшую пятницу, 15-го апреля.

Наталья Котова констатировала, что количество работников, возводящих социально значимое учреждение на 120 мест, увеличилось – таким образом, подрядчик наращивает темпы стройки.

Владимиру Шамне мэр поручила еженедельно (или даже каждодневно) бывать на данном объекте и лично контролировать процесс.

Напомним, садик на Горького строит ООО «Паритет» - ранее на аппаратных совещаниях градоначальница не раз критиковала подрядчика, ответственного за возведение этого здания, за срыв сроков строительства.

Напомним, в настоящее время на контроле челябинских властей находится строительство семи муниципальных детских садов. Помимо детского сада на Горького, это садик на 150 мест по улице Бейвеля, детсад на 296 мест в микрорайоне «Лэйк Сити», садик на 150 мест на улице Шмакова, садик на 290 мест в микрорайоне «Манхэттен, садик на 300 мест в пятом микрорайоне «Академ Риверсайд» и детский сад на 80 мест в микрорайоне №50.