Наталья Котова недовольна тем, как исполнялись контракты на отлов и содержание животных в 2020 году

Глава Челябинска Наталья Котова прокомментировала исполнение муниципальных контрактов на отлов, транспортировку и содержание безнадзорных животных в ушедшем году: по словам мэра, не все получилось гладко.

Отвечая на вопрос агентства «Урал-пресс-информ», прозвучавшего на итоговой пресс-конференции челябинского мэра, Наталья Котова сказала следующее:

«С этими контрактами в 2020 году не все было гладко. Во-первых, заключили их позднее, чем обычно. Затем в конце года еще и меняли подрядчиков, поэтому очень надеемся, что в этом году ситуация будет иной. В 2021 году контракт уже заключен – его стоимость составляет около 14-ти миллионов рублей. Мы в нем совместили все: и отлов, и транспортировку, и содержание животных. В прошлых контрактах обязанности подрядчиков делились. В одном были отлов и транспортировка (ООО «Урал-Мегвэй), в другом – содержание (ООО «Челябстройсервис»)».

По словам Натальи Котовой, цель, поставленная на этот год, - отловить и транспортировать в муниципальный приют около одной тысячи бездомных четвероногих (в прошлом году, сказала мэр, эта цифра составляла 554 безнадзорных животных; 102 были выпущены – после стерилизации и вакцинации – в привычные места обитания).

«Мы надеемся, что тех недочетов, которые были по предыдущим контрактам, в нынешнем году удастся избежать. Так, по итогам деятельности подрядчиков в прошлом году нами были выявлены факты несоблюдения условий контрактов: не всегда велась видеосъемка, не заполнялись документы и так далее, и так далее. О том, что организации исполняли контракты ненадлежащим образом, свидетельствовали контрольные акты, которые мы составляли. За время действия контрактов подрядчиками было направлено пять уведомлений. Но, к сожалению, в конце года нам все равно пришлось заключать допсоглашением расторгать контракты», - отметила Наталья Котова.

Глава Челябинска выразила надежду, что та организация, которой предстоит работать по муниципальному контракту в 2021-м году, лучше предшественников справится с возложенными на нее обязанностями.