Наталья Котова посетила обновленный «Метар-спорт»

В Челябинске муниципальные спортивные учреждения в текущем году отремонтировали и оснастили на сумму в 138 с половиной миллионов рублей.

Средства были направлены из разных источников финансирования. На эти деньги в столице Южного Урала обновили и дооснастили свыше двух десятков спортивных объектов и школ, благоустроили территорию учреждений, в том числе привели в порядок три корпуса спортивного комплекса «Метар-спорт», где сегодня, 24 ноября, побывала с рабочим визитом глава Челябинска Наталья Котова.

В основном корпусе «Метар-спорта» на улице Черкасской обновили большой зал, где проходят соревнования. Там разместили специальное оборудование, делающее проходящие в зале состязания более зрелищными. Кроме того, юные спортсмены получили в свое распоряжение новый зал тхэквондо. В соседнем корпусе отремонтировали фасад, тренировочный зал и раздевалки. По поручению Натальи Котовой здесь обустроили гостиницу для юных спортсменов, в которой они могут отдыхать между тренировками и играми.

«В гостинице 14 комнат, или 42 места. В обычном режиме здесь между тренировками отдыхают воспитанники школы «Юность-Метар», а на период соревнований тут размещают спортсменов из других городов. Так они полноценно отдыхают и в полную силу показывают свои навыки на матчах», - пояснил директор МБУ СК «Метар-спорт» Александр Ачкасов.

В здании на Сталеваров, 90, где занимаются волейболистки клуба «Динамо-Метар», также проведен качественный ремонт. Для спортсменок построили современную раздевалку, тренажерный зал и медицинский кабинет, а тренировки проходят в обновленном зале.

Как отметила Наталья Котова, два года назад было принято решение начать работу по обновлению этих спортивных объектов. Основной задачей являлось создание условий для юных спортсменов.

«Сразу, конечно, все сделать невозможно, одних только залов у комплекса девять. Но мы максимально постарались создать нормальные условия для занятий спортом. Сейчас мы уже планируем, что делать дальше. Например, рядом со зданием на Сталеваров, 90 есть участок, где раньше находилось аварийное здание. Теперь мы планируем сделать здесь спортивную площадку», - рассказала мэр.

По словам Натальи Котовой, работы будут продолжаться и на других объектах спортивной отрасли, где благодаря поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера и министерства спорта муниципалитету удается проводить значительные работы по обновлению и модернизации.

Как отмечают в пресс-службе администрации Челябинска, в 2022 году в рамках программы «Инициативное бюджетирование» были проведены работы по благоустройству и ремонту на четырех объектах. За счет средств бюджета отремонтировано 19 спорткомплексов и школ.