Наталья Котова поздравила полицейских Челябинска с профессиональным праздником

Главы Челябинска Наталья Котова поздравила полицейских с Днем сотрудника органов внутренних дел.

В своем поздравлении Наталья Котова отметила, что те, кто в погонах, посвятили себя трудному и ответственному делу — защите и охране прав и свобод челябинцев, укреплению правопорядка и общественной безопасности.

«Ваша работа требует принципиальности, высокой компетентности, верности долгу, решимости и отваги. И этими качествами вы обладаете в полной мере.

Ежедневно вы решаете сложнейшие профессиональные задачи, направленные на то, чтобы челябинцы жили мирной и безопасной жизнью.

Особые слова благодарности выражаю ветеранам. Именно благодаря вам молодое поколение наследует лучшие профессиональные традиции, перенимает опыт и знания, необходимые в вашем нелегком и опасном труде», - сказала Наталья Котова. История праздника:

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации (до 1991 года - День советской милиции, до 2011 года - День российской милиции) - это профессиональный праздник сотрудников МВД РФ (до 1991 года – МВД СССР). Отмечается ежегодно 10 ноября.

28 октября 1917 года народный комиссар внутренних дел Рыков подписал постановление «О рабочей милиции». С 1962 года эта дата отмечается как профессиональный праздник.

С 1980 года День советской милиции стал считаться официальным праздником, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х от первого октября 1980 года «О праздничных и памятных днях».

После вступления в силу первого марта 2011 года Федерального закона «О полиции» в преддверии очередной праздничной даты 10 ноября, указом президента от 13 октября 2011 года название праздника было изменено на «День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации».