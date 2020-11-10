Наталья Котова поздравила полицейских Челябинска с профессиональным праздником
Главы Челябинска Наталья Котова поздравила полицейских с Днем сотрудника органов внутренних дел.
В своем поздравлении Наталья Котова отметила, что те, кто в погонах, посвятили себя трудному и ответственному делу — защите и охране прав и свобод челябинцев, укреплению правопорядка и общественной безопасности.
«Ваша работа требует принципиальности, высокой компетентности, верности долгу, решимости и отваги. И этими качествами вы обладаете в полной мере.
Ежедневно вы решаете сложнейшие профессиональные задачи, направленные на то, чтобы челябинцы жили мирной и безопасной жизнью.
Особые слова благодарности выражаю ветеранам. Именно благодаря вам молодое поколение наследует лучшие профессиональные традиции, перенимает опыт и знания, необходимые в вашем нелегком и опасном труде», - сказала Наталья Котова.
История праздника:
День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации (до 1991 года - День советской милиции, до 2011 года - День российской милиции) - это профессиональный праздник сотрудников МВД РФ (до 1991 года – МВД СССР). Отмечается ежегодно 10 ноября.
28 октября 1917 года народный комиссар внутренних дел Рыков подписал постановление «О рабочей милиции». С 1962 года эта дата отмечается как профессиональный праздник.
С 1980 года День советской милиции стал считаться официальным праздником, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х от первого октября 1980 года «О праздничных и памятных днях».
После вступления в силу первого марта 2011 года Федерального закона «О полиции» в преддверии очередной праздничной даты 10 ноября, указом президента от 13 октября 2011 года название праздника было изменено на «День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации».
Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.