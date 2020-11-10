ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Наталья Котова поздравила полицейских Челябинска с профессиональным праздником

Общество
Сегодня, 12:00
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева

Главы Челябинска Наталья Котова поздравила полицейских с Днем сотрудника органов внутренних дел.

В своем поздравлении Наталья Котова отметила, что те, кто в погонах, посвятили себя трудному и ответственному делу — защите и охране прав и свобод челябинцев, укреплению правопорядка и общественной безопасности.

«Ваша работа требует принципиальности, высокой компетентности, верности долгу, решимости и отваги. И этими качествами вы обладаете в полной мере.
Ежедневно вы решаете сложнейшие профессиональные задачи, направленные на то, чтобы челябинцы жили мирной и безопасной жизнью.
Особые слова благодарности выражаю ветеранам. Именно благодаря вам молодое поколение наследует лучшие профессиональные традиции, перенимает опыт и знания, необходимые в вашем нелегком и опасном труде», - сказала Наталья Котова.

История праздника:

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации (до 1991 года - День советской милиции, до 2011 года - День российской милиции)  - это профессиональный праздник сотрудников МВД РФ (до 1991 года – МВД СССР). Отмечается ежегодно 10 ноября.

28 октября 1917 года народный комиссар внутренних дел Рыков подписал постановление «О рабочей милиции». С 1962 года эта дата отмечается как профессиональный праздник.

С 1980 года День советской милиции стал считаться официальным праздником, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х от первого октября 1980 года «О праздничных и памятных днях».

После вступления в силу первого марта 2011 года Федерального закона «О полиции» в преддверии очередной праздничной даты 10 ноября, указом президента от 13 октября 2011 года название праздника было изменено на «День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации».

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Общество
Вчера, 10:40
Котова распорядилась наградить челябинцев, которые помогали ликвидировать последствия взрыва кислородной станции
Общество
02.11.20 10:20
У Натальи Котовой выявили пневмонию
Экономика
26.10.20 13:36
В Челябинске забуксовали «Реальные дела»
Общество
26.10.20 12:54
Челябинск не готов к зимнему сезону
Сегодня, 11:26
В Челябинской области за сутки подтверждено 194 случая ковида
Сегодня, 10:32
Южноуральские полицейские отмечают профессиональный праздник
Сегодня, 10:25
В Челябинске закрыли выход на трамвайную остановку на площади Революции
Сегодня, 10:23
Подрядчик, сэкономивший на асфальте в Еткуле, переделает работу за свой счет
Сегодня, 10:21
Теперь любой южноуралец сможет в аптеке измерить уровень кислорода в крови, закупая лекарства от ковида
Вчера, 21:49
Новая инфекционка в Челябинске станет центром для лечения тяжелых пациентов
Вчера, 20:22
В Челябинской области за прошлую неделю сократилось число вирусных пневмоний
Вчера, 18:32
В Челябинской области каникулы позволили снизить уровень заболеваемости среди школьников
Вчера, 17:17
Челябинцы в соцсети обсуждают проблему парковки автомобилей в городском бору
Вчера, 17:00
В Челябинске водители маршрута №86 устроили забастовку
Общество
Сегодня, 10:21
Теперь любой южноуралец сможет в аптеке измерить уровень кислорода в крови, закупая лекарства от ковида
Среда обитания
Сегодня, 11:17
Это Челябинск: пляжи рядом с трубами и парковки в водоохранной зоне
Новости
Сегодня, 13:07
Происшествия
В Челябинске девочка придумала нападение с ножом, боясь гнева родителей из-за сломанного самоката
Сегодня, 12:48
Происшествия
В Златоусте ограбили епархию
Сегодня, 12:33
Общество
Четверокурсник из Миасса вышел в финал Российской национальной премии «Студент года»
Сегодня, 12:31
Экономика
Новые инвесторы создадут в Челябинской области более 850 рабочих мест
Сегодня, 12:08
Общество
Союзмаш и «Кванториум» открывают в Челябинской области образовательные центры
Материалы рубрики
Сегодня, 12:33
Общество
Четверокурсник из Миасса вышел в финал Российской национальной премии «Студент года»
Сегодня, 12:08
Общество
Союзмаш и «Кванториум» открывают в Челябинской области образовательные центры
Сегодня, 12:03
Общество
ИА «Урал-пресс-информ» - 24 года
Сегодня, 10:32
Общество
Южноуральские полицейские отмечают профессиональный праздник
Сегодня, 10:25
Общество
В Челябинске закрыли выход на трамвайную остановку на площади Революции
Теги
Наталья Котова
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика