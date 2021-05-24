Наталья Котова: Время распространять лозунги «Челябинск – чистый город» пришло

Время распространять лозунги «Челябинск – чистый город» пришло. Такое заявление сделала сегодня, 24-го мая, на аппаратном совещании в мэрии глава города Наталья Котова.

«Я говорю про управляющие компании. Речь не идет о том, что это нужно делать на каждом подъезде, но во дворах нужно, чтобы, когда порядок будет наведен, он поддерживался в нашем городе», - подчеркнула Наталья Котова.

Также, обращаясь к своему заместителю по городскому хозяйству Александру Астахова, мэр напомнила о своем ранее данном поручении: закрашивать уродливые надписи на стенах административных зданий и нежилых помещений, которые расположены в многоквартирных домах.

«Данная работа ведется на постоянной основе», - доложил Астахов, которому Наталья Котова поручила держать ситуацию на личном контроле, проводить еженедельные проверки и докладывать ей о результатах (где ведется эта работа, он не уточнил – в центре Челябинска положительные перемены не заметны; напротив, кажется, что надписей становится все больше и больше).

Градоначальница отметила, что через неделю-две уже можно будет начать оценивать ход исполнения данного поручения.

Остановилась Наталья Котова и на вопросе озеленения. По ее мнению, с высадкой цветов в Челябинске можно подождать несколько дней, потому что сейчас – при сильной жаре – растения могут сгореть, однако клумбы представители управляющих компаний высадить все же должны.

Ряд поручений по итогам аппаратного совещания мэр дала и главам районов южноуральской столицы, отметив, что поинтересовалась практикой других городов.

«Необходимо проработать вопрос по каждой улице, каждому дому – я говорю про благоустройство прилегающих территорий. Необходимо встретиться с каждым собственником, каждым арендатором. Думаю, эта работа у вас уже велась, но сейчас ее нужно возобновить. Сегодня в ходе ваших докладов я слышала: «Мы направили письма, они не отреагировали, эффекта нет», - сказала Наталья Котова, подчеркнув, что все в городе должно делаться так, как надо. - Если трава – она должна быть выкошена. Цветы – высажены. Хорошо, сейчас жарко. Тогда начинайте с теневых зон».

Также градоначальница напомнила о своем ранее данном поручении об установке урн и их своевременном освобождении от мусора.

«Если это, например, «Макдональдс», где постоянно собирается мусор, пусть убирают урны каждый час», - заявила Наталья Котова.

По ее словам, контролировать процесс, включаться в работу по организации наведения порядка должны не только главы администраций Челябинска, но и их заместители, курирующие учреждения культуры, социальные учреждения: там, где есть необходимость, приводить в надлежащий вид нужно и эти территории.

«Если это лавочки, то они должны выглядеть достойным образом. Если нужен ремонт, скамейки необходимо отремонтировать. Если это надписи, они должны быть закрашены. Мусор должен быть убран», - сказала Наталья Котова.

Она отметила, что порядок на улично-дорожной сети за период субботников наведен, его в городе пытаются поддерживать. Теперь дело за приведением в надлежащий вид дворов, фасадов зданий, территорий, прилегающих к административным зданиям, которые есть на каждой улице.

«Когда отреагируют руководители предприятий, когда предприниматели наведут этот порядок, только после этого можно будет его поддерживать. Никаких сил не хватит, чтобы постоянно наводить порядок силами людей, выходящих на субботники, период проведения которых завершается первого июня», - отметила Наталья Котова, добавив, что поддерживать внешний вид города в надлежащем состоянии нужно будет все лето.

Мэр дала задание главам районов Челябинска лично встретиться с руководителями предприятий и организаций и договориться с ними о благоустройстве прилегающих территорий.

«Мы все хотим жить в красивом, чистом городе. Однако одни мы не сможем навести порядок – все жители должны участвовать в его наведении и потом – в поддержании», - уверена Наталья Котова.

Глава Челябинска подчеркнула, что на следующем аппаратном совещании главы районов должны будут доложить ей, как отреагировали руководители компаний на поручение заботиться о своих территориях.

«Мы должны знать своих героев в лицо – тех, кто не захотел принимать участие в жизни города», - отметила градоначальница.

По ее словам, предприниматели сами должны определиться с тем, как именно они будут благоустраивать пространства рядом со своими офисами: посадят ли деревья, кустарники, цветы, уложат ли газон. Наталья Котова подчеркнула, что медлить в этом вопросе нельзя – если начать озеленение глубоким летом, растения не приживутся.