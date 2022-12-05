Назначен новый «главный дорожник» Челябинска

С пятого декабря обязанности председателя комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска исполняет Ирина Степанова. Прежний руководитель Ринат Кучитаров уволился по собственному желанию. Ранее Ирина Степанова работала на посту заместителя Рината Кучитарова.

Напомним, Ринат Кучитаров сменил на этой должности Александра Шабилина, уволенного в мае 2019 года по требованию губернатора Челябинской области Алексея Текслера (он раскритиковал его работу после объезда объектов улично-дорожной сети Челябинска).

Это не первые перестановки в администрации Челябинска. Сегодня, пятого декабря, глава города Наталья Котова объявила, что глава Калининского района Сергей Колесник перешел на работу в администрацию, а его кресло занял вице-мэр города Владимир Шамне.