Назначен замминистра здравоохранения Челябинской области

Заместителем министра здравоохранения Челябинской области назначена Татьяна Колчинская. Ранее она

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер 26 марта 2021 года. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, два месяца назад - 25 января 2021 года – Колчинская была назначена врио замминистра здравоохранения региона. До этого момента она работала заместителем главного врача по поликлинике городской клинической больницы (ГКБ) №1 Челябинска. Чуть ранее главврач этой поликлинике занял пост первого заместителя руководителя минздрава области.

Областные власти надеются, что Колчинская на посту замминистра сумеет наладить систему эффективного диспансерного наблюдения жителей из групп риска, в том числе внедрить новые современные технологии дистанционного наблюдения (когда пациент находится под наблюдением терапевтов круглосуточно).