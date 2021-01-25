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В минздраве Челябинской области новое назначение

В министерстве здравоохранения Челябинской области новое кадровое назначение. Исполняющим обязанности заместителя руководителя главы регионального минздрава назначена Татьяна Колчинская.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер 25 января 2021 года. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Татьяна Колчинская приступила к своим новым обязанностям в минздраве региона с сегодняшнего дня. Для нее установлен испытательный срок продолжительностью три месяца.

До настоящего момента Колчинская работала заместителем главного врача по поликлинике городской клинической больницы (ГКБ) №1 Челябинска.

Напомним, в декабре 2020 года исполняющим обязанности первого заместителя министра здравоохранения области был назначен Дмитрий Тарасов, который руководил ГКБ №1 с июня 2014 года по декабрь 2020 года.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в минздраве области Татьяна Колчинская заняла пост заместителя министра, который был вакантен до настоящего времени. На сегодня у министра здравоохранения один первый заместитель и четыре зама.

Справка.

Татьяна Колчинская в 1998 году окончила Челябинскую медицинскую академию (ЧГМА) по специальности «Эндокринология». После окончания ординатуры с июля 2003 года работала врачом-эндокринологом в эндокринологическом кабинете поликлиники ГКБ №1. В 2008 году возглавила дневной стационар при поликлинике ГКБ №1, продолжая практику врача-эндокринолога. До настоящего момента Колчинская занимала пост заместителя главного врача по поликлинике ГКБ №1