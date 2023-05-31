Назначены дополнительные поезда из Челябинска к Черному морю

В летний период назначены сезонные и дополнительные поезда из Челябинска в направлении Черноморского побережья. Они сформированы Уральским филиалом АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»).

Поезд №477/478 Челябинск – Адлер будет курсировать ежедневно, поезд №455/456 Челябинск – Новороссийск - через день, поезд №463/464 Челябинск – Адлер - три раза в неделю

Поезд №519/520 Орск – Анапа будет отправляться один раз в неделю, в №545/546 Орск – Адлер будет - три раза в неделю.

Приобрести билеты и узнать более подробную информацию о графике движения поездов можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах

Продажа билетов на вышеуказанные поезда открыта за 90 суток до отправления.