Не было бы счастья, да несчастье помогло

После обращения жителей Заварухино прокуратура обязала местные власти построить дорогу и мост

После обращения местных жителей села Заворухино (Челябинская область) о регулярном затоплении подъездных дорог и мостовых в результате паводков прокуратурой Сосновского района была проведена проверка. Теперь администрацию Сосновского района обяжут построить автомобильную дорогу от деревни Заварухино до поселка Есаульский, переправы через реку Зюзелга, а также мостовое сооружение, связывающее деревню и поселок.

Напомним, жители поселка Заварухино сталкиваются с проблемой размытых дорог в результате паводков не первый раз. Весной этого года они обратились к губернатору. Паводок этого года сравнивают с паводком 2013 года, когда вода также заливала низкую и относительно широкую пойму Зюзелги. Седьмого апреля паводок вышел на свои пиковые значения. Пострадали мостовые переправы в пойме реки Зюзелга от деревни Заварухино до деревни Ужевка.

В результате обильного таяния снега весной этого года произошел подъем уровня воды в реке. Это привело к переливу воды через насыпную дорогу в районе железобетонного моста, соединяющего деревню Заварухино и поселок Есаульский. Как сообщают в пресс-службе прокуратуры, это сооружение является единственным транспортным сообщением населения деревни Заварухино с другими населенными пунктами района. Отсутствие в результате паводков транспортного сообщения может сказаться на жизнеобеспечении населения.

«В связи с фактическим неисполнением требований прокурора, прокуратурой направлено в суд исковое заявление к администрации Сосновского муниципального района о возложении обязанности осуществить строительство автомобильной дороги от деревни Заварухино до поселка Есаульский, переправы через реку Зюзелга, а также мостового сооружения, связывающего деревню и поселок», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сосновский районный суд удовлетворил в полном объеме исковые требования прокурора. Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре района.