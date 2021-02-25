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Не ко всем жителям Челябинской области вернулся свет, работы продолжаются

Не ко всем жителям Челябинской области вернулся свет. Работы по восстановлению электроснабжения в регионе не прекращаются.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел телефонный селектор с заместителями и руководителями министерств общественной безопасности, дорожного хозяйства и транспорта, а также тарифного регулирования и энергетики.

В ходе совещания глава региона заслушал доклад о работах по восстановлению электроснабжения.

По информации ОАО «МРСК Урала», по состоянию на 01:00 25 февраля на контроле оставалось восстановление электроснабжения в 16 населенных пунктах в шести муниципальных образованиях, 1740 частных жилых домов, с населением 3342 человека, 2 социально-значимых объекта (1 школа, 1 детских сад).

Карталинский муниципальный район: 10 населенных пунктов (г. Карталы – частично, с. Елизаветопольское, п. Вишневый, п. Сухореченский, п. Южно-степной, п. Рассветный), всего 964 частных жилых дома, с населением 2031 человек, 2 социально-значимых объекта (1 школа, 1 детский сад);

Троицкий район: 1 населенных пункт (г. Троицк – частично), 243 частных жилых дома, с населением 443 человека;

Чебаркульский район: 2 населенных пункта (г. Чебаркуль – частично, п. Кисегач), 198 частных жилых домов, с населением 357 человек;

Коркинский район: 1 населенный пункт (г. Коркино – частично), 45 частных жилых домов, с населением 74 человека;

Еманжелинский район: 1 населенный пункт (г. Еманжелинск – частично), 92 частных жилых домов, с населением 183 человека;

Варненский район: 1 населенный пункт (с. Варна – частично), 198 частных жилых домов, с населением 244 человека.

На ликвидацию последствий происшествий привлечены работники ОАО «МРСК Урала», РЭС, администрации районов и сотрудники МЧС, всего 372 человека и 145 единиц техники, в том числе от МЧС 28 человек и 10 единиц техники.

О текущей ситуации на региональных дорогах доложил министр дорожного хозяйства и транспорта.

По состоянию на 00:00 25 февраля введено ограничение движение транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения, расположенных в следующих муниципальных районах: Брединском, Кизильском, Карталинском, Варненском, Пластовском, Чесменском, Троицком, Агаповском, Верхнеуральском, Нагайбакском, Октябрьском.

Ограничения установлены до 10:00 25 февраля, время ограничения движения может быть продлено по причине продолжения действия неблагоприятных условий.

Продолжаются работы по расчистке снежных заносов на следующих магистралях:

-Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды (в районе п. Бородиновка), подрядной организацией совместно с МЧС производится ликвидация снежных заторов и эвакуация автомобилей для обеспечения проезда.

- Южноуральск-Магнитогорск в районе поселка Этовна проезд обеспечен. Также ведутся работы для обеспечения проезда по всей протяженности.

В связи с чрезвычайной ситуацией в Карталинском районе подрядная организация работает совместно с главами муниципальных образований и экстренными службами для обеспечения проезда в населенные пункты, оставшиеся без электричества Красный Яр, Каракуль, Варшавка.

В Брединском районе обеспечено сообщение с Оренбургской областью и с КПП в поселке Мариинский на границе с республикой Казахстан.

В Кизильском районе обеспечено сообщение с республикой Башкортостан, ведутся работы по расчистке снежных заносов на пути в поселке Бреды.

В муниципальных образованиях - таких, как поселок Октябрьский, село Чесма, поселки Бородиновка и Солодянка, - организованы места временного пребывания водителей и пассажиров, которых в пути настиг буран. Там организовано горячее питание, ночлег.

Кроме того, вечером 25-го февраля состоялось заседание регионального штаба по обеспечению электроснабжения жителей Челябинской области.

Ключевым вопросом обсуждения стало энергоснабжение потребителей Южного Урала в связи с неблагоприятными погодными явлениями.