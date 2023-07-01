Не проиграть в битве за правду и умы

Против России сегодня воюет практически половина земного шара, нас пытаются запугать, переформатировать, отменить во всех сферах от научной до спортивной. Идеологи из недружественных стран искажают правду в информационном поле. Коллективный Запад промывает мозги народам, обкладывая Россию компроматом со всех сторон, в том числе и изнутри, используя отечественных деятелей либерального толка.

Нынешнее деятели культуры, науки, журналисты, уехавшие из России после начала СВО, как крысы, сбежавшие с корабля, публично плюют и оскорбляют страну, некогда взрастившую их и кормившую долгие годы. Прежде мы мирились с их существованием, прощая многие высказывания и поступки. Они говорили и говорят, что не разделяют российские ценности и считают себя частью западного мира. Теперь уехавшие открыто заняли враждебную позицию, поддерживая украинских террористов, неонацистов, восхищаясь гибелью российских солдат, убийством мирного населения. Что должно быть в голове у людей, призывающих открыто к убийству российских граждан?

Поддержка киевского неонацистского террористического режима стала лакмусовой бумажкой для однозначного определения — кто на стороне русского народа, а кто — на стороне противника. С началом СВО вскрылись многие проблемы, проснулись все «спящие».

И сегодня, как никогда важно выстроить систему противодействия антироссийской террористической идеологии. А для этого необходимо перейти в активное наступление на «идеологическом фронте», объединить усилия ученых-государственников, профессиональных экспертов и просто неравнодушных людей, создав условия нетерпимости сотрудничества в научно-просветительской сфере с врагом. Направить опыт и авторитет «правильных» идеологов на борьбу за умы обывателя, который за последнее время подвергся беспрецедентному по историческим меркам промыванию мозгов.

При этом работать на идеологическом фронте нужно активно, но аккуратно и вдумчиво, находя ключик к сердцам молодых людей, прививать духовные ценности, адекватно противодействовать западным ценностям. Нужно прекращать эту оголтелую антисоветскую пропагандистскую вакханалию, хотя бы в нашей собственной стране.

Если мы сегодня не начнем наступление на идеологическом фронте, то завтра будет поздно. Результат бездействия может оказаться крайне плачевным.