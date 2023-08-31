Не успеть ни на работу, ни в школу: жители Еманжелинска страдают из-за сокращения автобусных рейсов

Жительница Еманжелинска (Челябинская область) пожаловалась главе региона на сокращение автобусных рейсов, что, по ее словам, значительно усложнило жизнь горожан.

Обращение к губернатору было опубликовано в сообществе «А.Л. Текслер, помоги!» сегодня, 31 августа. Автор поста задается вопросом, как теперь быть людям, у которых рабочий день начинается с семи утра, а у детей с завтрашнего дня, первого сентября, будут в восемь утра начинаться уроки.

«По новому расписанию первый автобус отходит в 7:25 от поселка Проходная, а, чтобы доехать до посёлка Разрез Батуринский, автобусу нужно около 15-20 минут. Ну а в город он заедет примерно к восьми часам. Как быть взрослым и детям, которым надо на работу и в школу?» - сетует жительница Еманжелинска и обращается к Алексею Текслеру с просьбой разрешить проблему, ведь ездить на такси – не вариант: никаких денег не хватит.

Другая жительница района в комментариях выразила солидарность с автором поста: «Присоединяюсь к написанному. О людях подумали в последнюю очередь. Просьба всех жителей поселка, которые добираются до города на общественном транспорте, - вернуть отмененные рейсы».

На жалобу отреагировала администрация Еманжелинского муниципального района, пояснившая, почему произошла отмена автобусов.

«Были объявлены торги на выполнение регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулируемых тарифов №2, №3, №4 Еманжелинского городского поселения на сентябрь 2023 года, где было предусмотрено то количество рейсов, которое выполняла подрядная организация ранее. Но аукцион был признан несостоявшимся, так как на него никто не заявился, и администрация Еманжелинска была вынуждена заключить договоры на выполнение работ по вышеуказанным маршрутам с перевозчиком на других условиях - с сокращением рейсов. Это связано со снижением пассажиропотока и отсутствием у исполнителя полного штата, - сообщили районные власти. - Также в поселке Батуринский есть школа, для учеников школ №4 и №5 уточняется расписание уроков, чтобы они прибывали вовремя».