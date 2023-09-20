Непобедимому и несокрушимому челябинскому «ВОИНу» исполнилось 19 лет

В Челябинске сегодня, 20 сентября, отмечает свой 19-й день рождения военно-патриотическое молодежное объединение «ВОИН» имени Героя России майора ФСБ Александра Перова - непобедимое и несокрушимое вот уже почти два десятилетия детище Алексея Вепринцева.

Девиз челябинского «ВОИНа» - действовать и побеждать. Следовать этому девизу юных жителей южноуральской столицы учат опытные и неравнодушные наставники объединения.

«ВОИН» - это рукопашный бой, военно-спортивная и допризывная подготовка, военно-тактические игры, полевые выходы и походы. Это совершенно особенная жизнь, в которой нет места равнодушию и лени.

«ВОИН» - это деятельность, направленная на повышение престижа службы в Вооруженных силах России, воспитание подрастающего поколения на идеалах военной профессии, чести, долга, мужества и героизма.

«ВОИН» - это физическое, духовно-нравственное и интеллектуальное развитие детей и молодежи.

«На занятиях наши воспитанники доводят до автоматизма приемы рукопашного боя и самообороны, развивают силу, ловкость, выносливость, волю, а также учатся сохранять уверенность и оперативность интеллектуальной деятельности в экстремальных условиях», - отмечают наставники объединения.

Тренировки и занятия вместе с «ВОИНом» - это гораздо больше, чем просто спорт. Это правильное воспитание. Это дружба, уважение, доверие, взаимовыручка. Здесь растят правильных людей. Патриотов. Хороших друзей. Верных товарищей. Настоящих мужчин. Сильных духом женщин.

Воспитанники «ВОИНа», желающие поступить в военные вузы, найдут здесь необходимую помощь и поддержку в выборе учебного заведения.

«Среди наших воспитанников-выпускников есть политические, научные и общественные деятели, дипломаты, военные, руководители крупных организаций и предприятий, заслуги многих из них отмечены государственными, ведомственными и общественными наградами», - нисколько не хвастаясь, отмечают в «ВОИНе».

Работа здесь ведется по методу Алексея Петровича Вепринцева – офицера запаса, педагога, общественного деятеля, учредителя и бессменного руководителя молодежного объединения.

Метод ВАП – это авторский метод гармоничного, всестороннего развития личности ребенка, подростка, молодого человека, разработанный на основе лучших достижений отечественной гражданской и военной педагогики, который вот уже 19 лет успешно применяется в повседневной деятельности объединения «ВОИН».

В прошлом году челябинский «ВОИН» получил высокую оценку Ассоциации ветеранов «Альфа». Легендарная организация праздновала в Москве тридцатилетие с момента основания, и заместитель руководителя «ВОИНа» Ирина Корлыханова принимала участие в мероприятиях, посвященных этому славному событию. На IV Всероссийскую научно-практическую конференцию «Мы – патриоты Отечества», посвященную юбилею Ассоциации, Ирина Корлыханова привезла фильм о насыщенных буднях «ВОИНа» и представила доклад «История и опыт работы клуба «ВОИН». Эффективные практики работы с детьми и молодежью», в котором рассказала о деятельности объединения за последние пять лет, с 2017-го по 2022-й год включительно.