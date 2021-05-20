Неравнодушные челябинцы сняли социальный ролик в поддержку бездомных собак

Неравнодушные челябинцы сняли социальный ролик в поддержку бездомных животных. В его создании приняли участие и взрослые, и дети.

Главными героями трогательного видео стали четвероногие обитатели приюта. Идея создания проекта принадлежит студентке Челябинского государственного университета Дарье Новиковой, которая учится на факультете журналистики.

Девушка рассказала, что студенты каждый год пишут курсовые, и в этом году она решила в качестве темы взять социальную рекламу, посвященную бездомным животным, потому что, если человек в большинстве случаев способен помочь себе сам, то братья наши меньшие беззащитны и как никто другой нуждаются в поддержке человека.

Дарья призналась, что не умеет снимать видео и поэтому готова была заплатить деньги опытному видеографу и режиссеру, чтобы ее задумку получилось качественно реализовать.

«К моему удивлению, видеограф (это Дарья Ярошенко) не взяла с меня денег за работу, так как проникся идеей», - поделилась студентка ЧелГУ.

Создательница видео рассказала, что ей нравятся проекты социальной направленности, «потому что, когда оголяешь проблему, придаешь ей огласку, вокруг нее в любом случае начинается какое-то движение».

«Даже если проблема не решится сегодня-завтра, про нее хотя бы не забудут, а это тоже важный результат. Когда мне написала Даша и озвучила свою идею, естественно, я решила зайти в этот проект безвозмездно. У меня самой есть собаки, взять еще одну из приюта я не могу, но решила, что помогу по-другому. Когда мы приехали в приют на съемки, еле сдерживала слезы: очень грустное зрелище — сотни собачек сидят в вольерах, и каждая смотрит тебе в глаза, словно в душу», - сказала Дарья Ярошенко.

В Челябинске менее десяти крупных приютов, по всей России их около полутысячи, и в основном приюты для бездомных животных живут за счет пожертвований и вложения собственных средств владельцев. К сожалению, мест не хватает, и многие животные остаются на улице, судьба их зачастую трагична: чаще всего это смерть от холода, голода или же отстрел.

«Чтобы этого избежать, необходима поддержка государства: как бы активисты ни старались, но средств для должного содержания и ухода за животными недостаточно. Помочь в благородном деле спасения животных может каждый - разными способами! Можно стать волонтером, можно сделать пожертвование в любой приют, можно сделать репост этого видео, а можно забрать верного друга себе и подарить ему дом», - отметила Дарья Ярошенко.

По словам волонтера приюта «БиМ» (это один из самых ответственных приютов для бездомных четвероногих) Натальи Ларичевой, собаку отдадут будущему хозяину только после личной беседы. Желательно, чтобы у человека было собственное жилье и доход, достаточный, чтобы содержать животное.

«Собака подбирается, исходя из условий содержания и пожеланий будущего хозяина. Серьёзные породы (такие, как, например, алабай) отдаются только тем, у кого есть опыт в содержании данной породы. Собака отдаётся кастрированной, привитой и чипированной (за кастрацию хозяин должен выплатить компенсацию). Когда выбор сделан, составляется договор, делается фотография в приюте вместе с собакой и из дома в день приезда», - рассказала Наталья Ларичева.

На этом волонтеры приюта не останавливаются – отслеживают судьбу каждого животного: приезжают в гости, просят хозяина высылать фото со своим питомцем – одним словом, стараются всегда быть на связи.