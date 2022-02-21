Несколько сотен влюбленных пар Южного Урала узаконят свои отношения в самую красивую дату февраля

Более трехсот заявлений на регистрацию брака в красивую (зеркальную) дату - 22.02.2022 - подали южноуральские молодожены через портал Госуслуг.

По данным «Ростелекома», который является единственным исполнителем работ по развитию электронного правительства, за последние несколько лет у жителей Челябинской области почти в два раза выросла популярность электронного сервиса подачи заявок на бракосочетание. Бум онлайн-обращений в отделы ЗАГС обычно приходится на особенные, запоминающиеся даты.

Как отмечают в пресс-службе «Ростелекома», в 2019 году через Госуслуги в территориальные отделы ЗАГС на Южном Урале было подано 5 250 электронных заявлений, в 2020 году – уже более 7 300, а в 2021 – 9 437.

Председатель Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмила Рерих отмечает, что забронировать красивую и запоминающуюся дату заключения брака через Госуслуги можно не ранее чем за год до события и не позднее чем за месяц до предполагаемой регистрации.

«Популярность этой онлайн-услуги в последнее время в разы превышает очный способ подачи заявления через отделы ЗАГС Челябинской области. Например, в 2022 году на зеркальную дату 22.02.2022 подано 456 обращения южноуральцев, большая часть из них – 314 – в электронном виде. Рекордсменом по количеству электронных заявлений стал Ленинский отдел ЗАГС администрации Челябинска», - рассказала Людмила Рерих.

Рост популярности сервиса обусловлен рядом преимуществ: оформить услугу можно прямо из дома, электронная запись предполагает экономию времени и исключение очередей, а при подаче заявления через портал молодоженам будет предоставлена скидка в размере 30 процентов на оплату пошлины.

Чтобы подать заявку в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись. В электронном заявлении инициатор подачи заполняет данные о себе, выбирает отдел ЗАГС, дату и время регистрации и направляет приглашение будущему супругу или супруге. Вторая сторона получает на электронную почту ссылку, по которой переходит и заполняет свою часть заявления под личной учетной записью. Все указанные в заявлении сведения должны соответствовать паспортным данным.

Директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев сообщил, что популярность цифровых сервисов сегодня значительно возросла.

«На портале Госуслуг зарегистрировано более 1,7 миллиона южноуральцев с подтвержденной учетной записью. Доступ к электронным сервисам обеспечен в том числе благодаря нашей многолетней работе по развитию цифровой инфраструктуры на территории Челябинской области. Сегодня через портал жителям доступно более 200 региональных и муниципальных услуг, в дополнение к тем, которые оказывают федеральные органы власти. «Ростелеком» обеспечивает клиентское и техническое обслуживание информационных систем ресурса, регулярно проводит работы по повышению его производительности», - отметил Михаил Сергеев.

Кроме заявлений на регистрацию брака, южноуральцы активно пользуются и другими «семейными» сервисами портала Госуслуг: в 2021 году 4,3 процента заявлений от общего количества было подано на регистрацию рождения ребенка, 3,2 процента обращений поступило для получения услуги «Расторжение брака».

Для получения государственных услуг в электронном виде необходимо быть зарегистрированным пользователем Госуслуг. Чтобы пройти регистрацию нужно заполнить анкету на сайте www.gosuslugi.ru, после чего подтвердить свою личность в МФЦ. При себе следует иметь паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.

Государственным заказчиком и владельцем портала Госуслуг является министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Оператором портала выступает «Ростелеком» при участии технологического партнера «РТ Лабс».