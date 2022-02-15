15.02.2022
Несоблюдение правил безопасности на железной дороге привело к несчастному случаю в Челябинской области в январе
15.02.2022
Анонсы событий и мероприятий на 16 февраля
15.02.2022
Скоков потребовал временно приостановить эвакуацию автомобилей с парковочных мест для инвалидов
15.02.2022
В Челябинской области еще на треть сократилось число классов и школ на карантине по ОРВИ
15.02.2022
В Челябинской области в 2021 году введено в эксплуатацию более 7,6 тысячи жилых домов
15.02.2022
Третья бронза: российские биатлонисты продолжают собирать медали Олимпиады
Несоблюдение правил безопасности на железной дороге привело к несчастному случаю в Челябинской области в январе
02.02.2022
Купейные вагоны нового модельного ряда начнут курсировать в составе фирменного поезда «Южный Урал»
26.01.2022
Четвертый квартал 2021 года стал безаварийным на железнодорожных переездах ЮУЖД
26.01.2022
Около 22 миллиардов рублей направлено на развитие ЮУЖД в 2021 году
24.01.2022
Несоблюдение гражданами правил безопасности на железной дороге привело к увеличению количества несчастных случаев в Челябинской области
В челябинской поликлинике два окна регистратуры на тысячу человек: как это объяснили в медучреждении
14.02.2022
Ольга Селезнёва: Мы привыкли всё исполнять с нашим русским «Эх!» - от души
14.02.2022
Не сделал Куляшов, не сделает и Ксензов: двустороннему движению на Советской и Пушкина не бывать
11.02.2022
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
10.02.2022
Челябинскому бору теперь угрожает метро: общественники выступают против новой станции
09.02.2022