Несоблюдение правил безопасности на железной дороге привело к несчастному случаю в Челябинской области в январе

В январе 2022 года в Челябинской области на железной дороге травмирован один человек. Несчастный случай привел к летальному исходу. В январе 2021 года случаев травмирования в Челябинской области не было.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, всего на Южно-Уральской магистрали в январе 2022 года от наезда подвижного состава было травмировано со смертельным исходом два человека (в январе 2021 года – два). Несчастные случаи произошли в Челябинской и Курганской областях.

Расследования транспортных происшествий с гражданами показывают, что основные причины несчастных случаев – нарушение правил личной безопасности, нахождение и переход железнодорожных путей в не установленных местах.

Случаев травмирования несовершеннолетних на объектах инфраструктуры Южно-Уральской железной дороги в январе 2022 года не зафиксировано.

Железная дорога – объект повышенной опасности, поэтому необходимо строго соблюдать правило: переходить пути только в установленных и оборудованных для этого местах – по пешеходным переходам, тоннелям, мостам, железнодорожным переездам, путепроводам, обозначенным соответствующими знаками, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

Правила безопасного поведения проиллюстрированы видеороликами и мультфильмами, изготовленными ОАО «РЖД», которые доступны на официальном сайте ЮУЖД в разделе «Безопасность».