Несоблюдение южноуральцами правил безопасности ведет к росту несчастных случаев на ж/д

Несоблюдение гражданами правил безопасности на железной дороге привело к увеличению количества несчастных случаев в Челябинской области.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, в 2022 году на железной дороге в Челябинской области было травмировано четыре человека, из них три – со смертельным исходом.

Всего на ЮУЖД с начала 2022 года от наезда подвижного состава травмировано семь человек, из них шесть – со смертельным исходом.

Расследования транспортных происшествий с гражданами показывают, что основные причины несчастных случаев – нарушение правил личной безопасности и переход железнодорожных путей в не предназначенных для этого местах перед идущим поездом.

С 10 по 19 марта 2022 года в преддверии весенних школьных каникул на Южно-Уральской магистрали прошел декадник «Безопасный транспорт». В ходе декадника были организованы мероприятия по предупреждению транспортных происшествий с детьми и подростками.

Железнодорожники провели для ребят в учебных заведениях уроки по безопасности, творческие конкурсы, интерактивные мероприятия и показали тематические фильмы. Особое внимание было уделено школам, которые находятся рядом с железной дорогой. Совместно с представителями транспортной полиции организованы проверки соблюдения несовершеннолетними правил нахождения на объектах железнодорожного транспорта.

Железная дорога – объект повышенной опасности, поэтому необходимо строго соблюдать правило: переходить пути только в установленных и оборудованных для этого местах – по пешеходным переходам, тоннелям, мостам, железнодорожным переездам, путепроводам, обозначенным соответствующими знаками, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

В настоящее время правила безопасного поведения проиллюстрированы видеороликами и мультфильмами, изготовленными ОАО «РЖД». Фильмы и ролики доступны на официальном сайте ЮУЖД в разделе «Безопасность – фильмы для скачивания».

ФОТО: ЮУЖД