«Несокрушимая и легендарная» в песнях и маршах

В литературной гостиной Коркинского филиала Челябинского государственного колледжа индустрии питания и торговли накануне Дня защитника Отечества студенты-первокурсники собрались, чтобы послушать рассказ о песнях, посвященных нашей славной армии – «несокрушимой и легендарной».

Открыла встречу преподаватель литературы Тамара Иванова:

«На протяжении столетий защита своей страны, своей земли была священным долгом русского человека. Кто только ни пытался отнять у нас наши просторы, наши реки, озера, несметные природные богатства! Но всегда враги встречали мощный заслон, удивляясь мужеству и героизму защитников Отечества. И всегда в бою, в походе нашему солдату помогала песня. В ней жили и живут душа смелого воина, его стойкость, отвага и героизм».

А дальше ведущие гостиной, студенты группы ПКД-106 Александра Агеева и Александр Дрынкин, начали разговор о песнях, рожденных и в боях Гражданской войны, и в огне Великой Отечественной, и в Афганистане, где наши воины выполняли интернациональный долг, и в мирное время, и в сегодняшнее – очень непростое. А на экране постоянно сменялись кадры кинохроники, отрывков из художественных фильмов и клипы с песнями, посвященными нашему славному воинству, нашей славной армии-защитнице.

Как оказалось, многие песни студенты услышали впервые. А теперь они не только их услышали, но еще и узнали биографию каждой из них. Разве не заслуживают внимания нашей молодежи такие песни, как «Тучи над городом встали», «Походная» («Дан приказ: ему на запад»), «Белая армия, черный барон», «В путь!», «Тачанка»?! И многие марши студенты тоже никогда не слышали. А ведь эти мощные музыкальные произведения когда-то были очень популярными и помогали бить врага в разные войны. Первокурсники узнали о рождении этого песенного жанра и посмотрели ролики с маршем Первой конной, советских танкистов, авиаторов, артиллеристов. Такие произведения невозможно слушать без волнения.

И, конечно, не обошлось без двух главных песен – Священная война» и «День Победы». Истории их создания теперь известны студентам-первокурсникам, а за каждой из них стоит неимоверно тяжелый творческий труд поэтов и композиторов. Их имена тоже прозвучали на встрече в литературной гостиной.

Узнали студенты и о песнях, рожденных в Афганистане, и о песнях, посвященных боевым летчикам, пришедшим на помощь многострадальному сирийскому народу.

А в заключение преподаватель литературы, подводя итоги встречи в литературной гостиной, перешла к непростой ситуации на Украине:

«Сегодня, как никогда, мы должны продемонстрировать всему миру свое единство, свою сплоченность, ведь существует реальная угроза нашему русскому миру! И опять на помощь бойцам, находящимся на переднем крае борьбы с украинским нацизмом, пришли песни! Их пишут и известные авторы, и начинающие, но все они объединены общим чувством – чувством справедливости и любви к своему Отечеству. Сильную, мощную песню «Я внук того солдата» создали Дмитрий Павленко и Петр Помыткин. В ней поется о нескольких поколениях защитников нашей Родины. Эту песню на фестивале «Я люблю тебя, Россия!» исполнили студенты нашего филиала, заняв почетное второе место. Такой конкурс песни проводится в нашем городе ежегодно - при поддержке администрации и управления культуры Коркинского муниципального округа».

Да, новые времена рождают новые песни, новых героев, чьи подвиги находят свой облик в стихах и песнях. Композицией «Я внук того солдата» в исполнении юных коркинцев завершилась встреча в литературной гостиной.