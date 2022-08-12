Неуклонный спад: в Челябинской области посчитали пассажиров автобусов за 11 лет

В Челябинской области за 11 лет, с 2010-го по 2021-й год, автобусы перевезли почти два миллиарда 49 миллионов пассажиров.

Как следует из данных, опубликованных Челябинскстатом, пик активности южноуральцев, пользующихся этим популярным общественным транспортом, пришелся на 2011-й год, когда было перевезено 310,5 миллиона пассажиров. Самым «бедным» с этой точки зрения в регионе стал 2020-й год, когда автобусы перевезли за год всего 69,9 миллиона пассажиров. Такой спад неудивителен – свои коррективы внесла пандемия коронавируса, когда действовали ограничения, многие люди находились на самоизоляции, переходили работать на удаленку. В 2021-м году, также ковидном, число пассажиров, перевезенных автобусами, несколько подросло, но все же было далеко от показателей 2010-го (257,5 миллиона пассажиров) и тем более 2011-го годов: 75,4 миллиона пассажиров.

Самыми «богатыми» на пассажиров автобусов годами за последние 11 лет в Челябинской области являются также 2012-й (272,8 миллиона) и 2015-й (243,5 миллиона) годы. В 2013-м и 2014-м годах количество перевезенных автобусами пассажиров на Южном Урале оказалось примерно одинаковым: 193,1 и 193,3 миллиона соответственно. С 2016-го года в Челябинской области отмечается неуклонный спад активности пассажиров, перемещающихся на автобусах. Лишь 2021-му году удалось «победить» 2020-й.

Как отмечают в Челябинскстате, данные приведены по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (включая субъекты малого предпринимательства). Перевозки пассажиров включают суммарные объемы, выполненные эксплуатационными автобусами по маршрутам регулярных перевозок (включая пассажиров, пользующихся правом бесплатного проезда) и автобусами, работающими по заказам (специальным и туристско-экскурсионным), во всех видах сообщения.

До 2020-го года данные предоставляли орган исполнительной власти Челябинской области и органы местного самоуправления, а также юридические лица, осуществляющие заказные перевозки пассажиров автобусами. С 2021-го года эти сведения предоставляют перевозчики, осуществляющие коммерческие перевозки пассажиров на основании действующей лицензии.