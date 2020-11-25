Невиданное преображение Челябинска

Командой челябинского мэра в 2020 году проделана колоссальная работа по преображению города и совершенствованию городской среды. 37 обновлённых общественных пространств разного размера и формата - такого размаха Челябинск ещё не видел. Это самое масштабное благоустройство города за последние 20 лет.

Отрапортовал в свои телеграм-канале заместитель главы города по городской среде Александр Егоров.

Он подчеркнул важность того, что благоустройство проводилось не только в центре, но и в каждом из 7 районов.

Так облагорожено 12 новых пространств по федеральной программе ФСГС (в том числе сквер в обрамлении улиц Цвиллинга и Лазаретной). Благоустроено 7 развязок. Проведена глобальная перезагрузка пешеходной Кировки. Обустроены 3 новых пляжа на Шершнях, Смолино и 1-м озере. Благоустроено 2 комплексных проекта нового уровня (пространство у ТЦ Алмаз, парковка у МФЦ на улице Труда). Приведены в порядок 3 участка набережной реки Миасс. Должного внимания благоустроителей удостоились ещё десять районных скверов и территорий (бульвар по проспекту Ленина, фонтан и качели на улице Тернопольской, сквер на Комсомольском проспекте, 39А, 2 пространства вдоль улицы Воровского, тропиночная сеть на «Плодущке», «Тополинка» и т.д.). В преображении Челябинска задействованы мастера уличного искусства: появились 11 муралов на Университетской набережной, граффити в подземных переходах площади Революции, на «Плодушке», на развязках и др.

Помимо общественных пространств Александр Егоров отмечает масштабное озеленение. Порядка 13 800 деревьев, 102 700 кустарников, 197 тыс. кв.м газонов - всё это высажено в Челябинске с начала года. Изюминкой, по мнению чиновника, стало полюбившееся горожанам озеленение разделительных полос на проспекте Ленина, улицах Чичерина, Курчатова и Гагарина.

Александр Егоров пообещал, что скоро на улицах появятся новогодние украшения, ледовые городки и каток в парке Терешковой. После чего картина благоустройства 2020 года примет завершённый вид.