Нейрохирурги Челябинской областной больницы отпраздновали новоселье

Одно из самых востребованных отделений Челябинской областной больницы- нейрохирургия – серьезно обновилось. Кардинально изменились условия пребывания как для пациентов, так и для сотрудников.

Как пояснил главный врач ЧОКБ, профессор Дмитрий Альтман, корпус, в котором расположено отделение, был построен в 80-е годы прошлого столетия и порядка 40 лет он не видел ремонта.

«Сейчас динамичное время и для человека важно все -и квалификация врача, и условия, в которых проходит лечение, - отметил Дмитрий Альтман - Мы постоянно работаем над тем, чтобы создавать комфорт для тех, кто приходит лечиться, и для тех, кто работает в отделении. Это принципиально важно и нужно».

Ремонтные работы в отделении нейрохирургии, который занимает целый этаж, велись в течение года.

В ходе ремонта в отделении заменили все коммуникации - сантехнику, электропроводку, трубопровод, кислородные трубы, пожарную сигнализацию. В коридорах, холлах, палатах заново оштукатурены и окрашены стены.

В палатах установлены многофункциональные кровати, новые столы и тумбочки. Специализированная операционная оснащена всем необходимым для сложной работы нейрохирургов - от наркозно- дыхательной и следящей аппаратуры до сверхточного электронного микроскопа и навигационной станции, которая создает объемное изображение проблемного участка на основании предварительно загруженных по внутрибольничной сети снимков МРТ и КТ. Это позволяет минимизировать риски при вмешательствах на мозге.

За все время ремонта отделение не прекращало работу ни на один день. «Мы не прекращали работу во время ремонта и пандемии. Пациенты поступают к нам круглогодично с очень тяжелыми проблемами, и мы не можем просто взять и закрыться. Поэтому мы оказываем помощь в режиме 7/24, пояснил заведующий отделением нейрохирургии ЧОКБ Сергей Пашнин. В области всего три таких отделения.

Заведующий поблагодарил главврача и строителей за возможность работать в комфортных условиях: «Поверьте, в комфортных условиях и пациенты выздоравливают быстрее, и персоналу работается веселее».

Ежедневно в отделении нейрохирургии ЧОКБ находится 60 пациентов с тяжелыми патологиями –спинальные травмы, онкологические новообразования, патология периферической нервной системы, патологии сосудов головного и спинного мозга. За год через стационар проходят 1400 пациентов.