Низкий поклон солдатам России: в Челябинске почтили память воинов-интернационалистов

В Челябинске почтили память воинов, отдавших свои жизни за Родину. Митинг у памятника «Доблестным сынам Отечества» состоялся сегодня, 15-го февраля, в 34-ю годовщину со дня вывода советских войск из Афганистана.

У подножья гордо расправившего крылья бронзового орла на аллее Славы морозным утром среды собрались ветераны-афганцы, участники локальных конфликтов, добровольцы Донбасса, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов, представители органов власти Челябинска и области, духовенство, общественники.

Война в Афганистане, через которую прошло свыше 620 тысяч советских солдат и офицеров, в том числе более десяти с половиной тысяч южноуральцев, закончилась 34 года назад. Все участники тех страшных событий с честью и достоинством выполняли свой интернациональный и воинский долг, более 180 южноуральцев отдали свои жизни в этой страшной войне на чужой земле, защищая интересы государства.

Оказавшись втянутым в начинавшуюся у южных границ гражданскую войну около четырех десятилетий назад, Советский Союза совместно с правительственными войсками Демократической республики Афганистан принимал участие в боевых действиях против набирающих силу моджахедов.

Решение о выводе ограниченного контингента советских войск было принято 14 апреля 1988 года в результате четырехсторонних переговоров в Женеве с участием правительств США и СССР. Последние колонны советских солдат покинули пределы Афганистана 15 февраля 1989-го – эта памятная дата отмечается сегодня как День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

«Семидесятые годы двадцатого века. Слабая экономика, разруха и гражданская война. Правящей партии, которая всеми силами пытается провести реформы, противостоят исламисты – радикалы, поддержанные блоком НАТО во главе с США. Так в мире начал зарождаться международный терроризм. Именно Афганистан решили сделать своим плацдармом радикальные фундаменталисты, а за их спинами действовала международная наркомафия. Такая обстановка не могла не беспокоить руководство СССР, ведь Советский Союз с Афганистаном объединяла общая граница. Афганское правительство просит Москву о военной помощи. В декабре 1979 года советские войска вводят на территорию Афганистана. Ограниченный контингент советских войск будет выполнять свой интернациональный долг, а по сути - защищать конституционный строй Афганистана и противостоять международному терроризму до 15-го февраля 1989-го», - отмечают в Следственном комитете России, где к памятной дате сняли небольшой фильм о тех событиях.

Сегодня, 15-го февраля, Россия, а вместе с ней и Челябинск, и вся Челябинска область, вспоминают не только ветеранов войны в Афганистане, а всех соотечественников, принимавших участие в более чем 30 вооруженных конфликтах, в том числе в специальной военной операции на территории Украины, где наши земляки героически и с честью выполняют свой воинский долг в настоящее время.

«Мы разделяем всю боль утраты с теми, кто потерял своих родных и близких, а также отдаем дань уважения всем участникам тех событий. Познавая прошлое, учитывая новые уроки истории, мы будем ценить воинский подвиг и вечно помнить солдат и офицеров, отдавших свои жизни за Отечество. Мы преклоняем головы перед героизмом наших земляков. Земной поклон матерям и вдовам, потерявшим самое дорогое – своих сыновей и мужей. Низкий поклон вам, солдаты России, честно и до конца исполнившие свой долг», - такие слова прозвучали на митинге в столице Южного Урала 15-го февраля.

Отметим, южноуральцы участвовали в вооруженных конфликтах и погибали на территории Афганистана, Эфиопии, Анголы, Таджикистана, Южной Осетии, Сирии и в других горячих точках. Общее число жителей Челябинской области, погибших при выполнении служебного долга на территории других государств, составляет около 600 человек.

По традиции, память славных воинов Отечества, павших в боях за пределами Родины, Челябинск почтил минутой молчания. Закончился митинг возложением венков и цветов к памятнику «Доблестным сынам Отечества».