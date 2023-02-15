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15.02.2023

Ни интима, ни денег: копейчанин потерял 60 тысяч рублей
Афганистан
воины-интернационалисты
Аллея славы
Общество
15.02.2023 14:10
Фото: Евгения Александрова

Низкий поклон солдатам России: в Челябинске почтили память воинов-интернационалистов

В Челябинске почтили память воинов, отдавших свои жизни за Родину. Митинг у памятника «Доблестным сынам Отечества» состоялся сегодня, 15-го февраля, в 34-ю годовщину со дня вывода советских войск из Афганистана.

У подножья гордо расправившего крылья бронзового орла на аллее Славы морозным утром среды собрались ветераны-афганцы, участники локальных конфликтов, добровольцы Донбасса, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов, представители органов власти Челябинска и области, духовенство, общественники.

Война в Афганистане, через которую прошло свыше 620 тысяч советских солдат и офицеров, в том числе более десяти с половиной тысяч южноуральцев, закончилась 34 года назад. Все участники тех страшных событий с честью и достоинством выполняли свой интернациональный и воинский долг, более 180 южноуральцев отдали свои жизни в этой страшной войне на чужой земле, защищая интересы государства.

Оказавшись втянутым в начинавшуюся у южных границ гражданскую войну около четырех десятилетий назад, Советский Союза совместно с правительственными войсками Демократической республики Афганистан принимал участие в боевых действиях против набирающих силу моджахедов.

Решение о выводе ограниченного контингента советских войск было принято 14 апреля 1988 года в результате четырехсторонних переговоров в Женеве с участием правительств США и СССР. Последние колонны советских солдат покинули пределы Афганистана 15 февраля 1989-го – эта памятная дата отмечается сегодня как День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

«Семидесятые годы двадцатого века. Слабая экономика, разруха и гражданская война. Правящей партии, которая всеми силами пытается провести реформы, противостоят исламисты – радикалы, поддержанные блоком НАТО во главе с США. Так в мире начал зарождаться международный терроризм. Именно Афганистан решили сделать своим плацдармом радикальные фундаменталисты, а за их спинами действовала международная наркомафия. Такая обстановка не могла не беспокоить руководство СССР, ведь Советский Союз с Афганистаном объединяла общая граница. Афганское правительство просит Москву о военной помощи. В декабре 1979 года советские войска вводят на территорию Афганистана. Ограниченный контингент советских войск будет выполнять свой интернациональный долг, а по сути - защищать конституционный строй Афганистана и противостоять международному терроризму до 15-го февраля 1989-го», - отмечают в Следственном комитете России, где к памятной дате сняли небольшой фильм о тех событиях.

Сегодня, 15-го февраля, Россия, а вместе с ней и Челябинск, и вся Челябинска область, вспоминают не только ветеранов войны в Афганистане, а всех соотечественников, принимавших участие в более чем 30 вооруженных конфликтах, в том числе в специальной военной операции на территории Украины, где наши земляки героически и с честью выполняют свой воинский долг в настоящее время.

«Мы разделяем всю боль утраты с теми, кто потерял своих родных и близких, а также отдаем дань уважения всем участникам тех событий. Познавая прошлое, учитывая новые уроки истории, мы будем ценить воинский подвиг и вечно помнить солдат и офицеров, отдавших свои жизни за Отечество. Мы преклоняем головы перед героизмом наших земляков. Земной поклон матерям и вдовам, потерявшим самое дорогое – своих сыновей и мужей. Низкий поклон вам, солдаты России, честно и до конца исполнившие свой долг», - такие слова прозвучали на митинге в столице Южного Урала 15-го февраля.

Отметим, южноуральцы участвовали в вооруженных конфликтах и погибали на территории Афганистана, Эфиопии, Анголы, Таджикистана, Южной Осетии, Сирии и в других горячих точках. Общее число жителей Челябинской области, погибших при выполнении служебного долга на территории других государств, составляет около 600 человек.

По традиции, память славных воинов Отечества, павших в боях за пределами Родины, Челябинск почтил минутой молчания. Закончился митинг возложением венков и цветов к памятнику «Доблестным сынам Отечества».

 

Автор: Евгения Александрова
Афганистан
воины-интернационалисты
Аллея славы
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13.02.2023 13:42

Проспект Ленина в Челябинске отремонтируют за 344 миллиона рублей

13.02.2023 13:39

В России запустили «Окулус» для поиска запрещенного контента

13.02.2023 12:56

В ЮУрГГПУ начинает работу «Школа вожатых»

13.02.2023 12:42

«Терминатор» с челябинским «железным сердцем» уничтожает опорные пункты ВСУ

13.02.2023 12:39

Академику РАН из Миасса Владимиру Дегтярю вручена научная Демидовская премия

13.02.2023 12:31

Челябинские таможенники не дали «улететь» чучелам редких птиц в Казахстан

13.02.2023 12:22

Дзюдоисты Челябинской области триумфально выступили на первенстве УрФО

13.02.2023 12:17

Победой общественности назвала Яна Лантратова отмену концерта Инстасамки в Челябинске

13.02.2023 12:05

Сточные воды Челябинского авиапредприятия хлынули на участки садоводов

13.02.2023 11:48

Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»

13.02.2023 11:43

В Челябинске объявили аукцион на благоустройство сквера в 55-м микрорайоне

13.02.2023 11:36

Культурный фронт: о целях Музея истории Екатеринбурга поставил вопрос ребром Никита Михалков

13.02.2023 11:24

Понедельник в Челябинской области – без осадков

13.02.2023 10:51

Число заболевших ковидом южноуральцев за неделю выросло на треть

13.02.2023 10:50

Выйти из служебных машин: Котова отправила глав районов скользить по тротуарам

13.02.2023 10:35

Анонсы событий и мероприятий на 13 февраля (18+)

13.02.2023 10:30

ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя

13.02.2023 10:19

Задержан еманжелинец, избивший администратора сауны

13.02.2023 09:48

На трассе М-5 в Челябинской области перевернулась легковушка

13.02.2023 09:27

В Миассе в ДТП на обледеневшей дороге пострадали четыре человека

12.02.2023 11:45

Неравнодушные южноуральцы уберегли бабушку

12.02.2023 11:35

Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко