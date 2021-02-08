Ночью девятого февраля ограничат движение на А-310 под Челябинском

В ночные часы вторника и среды, девятого и десятого февраля, будет ограничено движение транспорта на федеральной автомобильной дороге А-310 в районе Синеглазово (Челябинский городской округ).
Как сообщает УпрДор «Южный Урал», на 19-м километре федеральной трассы А-310 вводятся временные ограничения движения транспортных средств в связи с проведением работ по установке надземного модульного пешеходного перехода.
Во вторник, девятого февраля, на этом участке будет полностью остановлено движение на полтора часа – с 22 часов до 23 часов 30 минут девятого февраля.
На следующую ночь, 10 февраля, введут ограничение скорости для проезжающих автомобилей в промежуток с полуночи до половины второго ночи.
«Автомобилистам необходимо принять во внимание изменение схемы организации дорожного движения, следить за знаками и учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», - предупредили в УпрДор и попросили водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63.